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Atina’dan Meriç’e üçüncü duvar

#Atina#Yunanistan#Meriç
Atina’dan Meriç’e üçüncü duvar

Yunan hükümeti, Meriç’te Türkiye ile olan 212 kilometrelik sınırında 26 kilometre uzunluğunda üçüncü duvarı inşa edecek.

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YUNANİSTAN Kamu Düzeni Bakanı Takis Theodorikakos, Parlemento Savunma ve Dış Politika Komisyonu’ndaki konuşmasında sığınmacıların yasadışı geçişini önlemek amacıyla Meriç’te, 26 kilometre uzunluğunda yeni duvar inşa edileceğini açıkladı. Yeni duvar, Farecik (Ferres) bölgesinde, üç ayrı noktada inşa edilecek. Theodorikakos ile Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, geçen hafta Brüksel’de sadece Yunanistan’ın değil, aynı zamanda AB’nin de sınırlarının da korunacağını söyleyerek, yeni duvarı Avrupa Birliği’nin (AB) finanse etmesini istedi.

İLK TALEP REDDEDİLMİŞTİ

AB Komisyonu, Yunanistan’ın yeni duvar inşası için geçen ekim ayında yaptığı ilk talebi reddetmişti. Komisyon, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in, yeni bir duvar inşası halinde bunun AB tarafından finans edilip edilmeyeceğini sorması üzerine “Schengen Anlaşması gereğince, üye ülkelerin kendi sınırlarını korumakla yükümlü oldukları, AB’nin sadece, sınır bölgelerinin daha iyi korunmaları için gerekli cihaz ve teçhizatı finans edebileceği” cevabı vermişti. Meriç’te halen iki ayrı noktada, biri 12.5 (tel çit), diğeri de 26.5 kilometre uzunluğunda (çelik parmaklıklı) 2 duvar bulunuyor.

GÖZETLEME SİSTEMİ

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Yunanistan, ayrıca Meriç hududu boyunca inşa etirdiği 11 denetleme kulesine, elektronik gözetleme sistemleri yerleştirildi. AB parasıyla, 15 milyon Euro’ya satın alınan elektronik gözetleme sistemi, kamera ve radarlardan oluşuyor. Yunan medyasına göre söz konusu gözetleme sistemi, Türkiye topraklarında 15 kilometre derinliğine kadar gerçek zamanda alınan görüntü ve verileri, özel cihazların bulunduğu Meriç’teki 4 karakola, Dedeağaç (Aleksandrupolis) havaalanı ve Atina’daki Kamu Düzeni Bakanlığı’na iletebiliyor.
Hududun Yunan tarafında ayrıca, kısa menzilli, eski model 25 kamera daha bulunuyor. Ayrıca geçen yıl satın alınan 2 adet seyyar LRAD (Uzun Erimli Akustik Cihazı) da gerektiğinde sınıra gönderilmek üzere, 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç şehrinde bekletiliyor. LRAD cihazından çıkan ses dalgaları, kitlelerde paniğe yol açıyor, desibelin yüksek tutulması halinde ise kalıcı sağırlığa bile neden olabiliyor.

Atina’dan Meriç’e üçüncü duvar

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550 YENİ SINIR MUHAFIZI ALINACAK

Bu arada Yunan Kamu Düzeni Bakanı Theodorikakos, bu yıl nisan-kasım döneminde Meriç’te 143 bin 472 sığınmacının Yunanistan’a girişinin engellendiğini, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 98 bin 798 olduğunu da söyledi. Önümüzdeki yıl da 550 yeni sınır muhafızının işe alınacağını belirtti.

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#Atina#Yunanistan#Meriç

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