Atina’dan AB’ye küstah talep: Türkiye ile Gümrük Birliği’ni askıya alın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Verhelyi’ye gönderdiği mektupta, Türkiye’nin öngörülmeyen gümrük vergileri koyarak ve yasalar çıkartarak GB Anlaşması’nı ihlal ettiğini öne sürdü. Dendias, Gümrük Birliği anlaşmasının tümüyle askıya alınması olasılığının da incelenmesi gerektiğini kaydetti. Gümrük Birliği’nin askıya alınması için üye ülkelerin oybirliği gerekiyor. AB’de GB’nin askıya alınması konusunda bir irade söz konusu değil.

‘SİLAH SATMAYIN’

Dendias ayrıca, Almanya, İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanları Heiko Maas, Arancha Gonzales Laya ve Luigi Di Maio’ya gönderdiği mektuplarda ise Türkiye’nin bölgede askeri araçlarla “oldubitti”ler yaratmaya çalıştığını iddia ederek, silah ambargosu uygulanmasını istedi. Dendias, Maas’tan Türkiye’ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatına izin verilmemesini talep etti.