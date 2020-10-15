Atina’da ırkçı partiye hapis cezası yağdı

58 kişiye hapis cezası veren mahkeme, 2013’de ırkçılık karşıtı hip-hop sanatçısı Pavlos Fissas’ı bıçaklayarak öldüren Yorgo Rupakias’ı müebbet, partinin kurucu lideri Nikos Mihaliolakas ve yönetimdeki 6 eski milletvekilini ise 13’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kişiler arasında Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan Yanis Lagos da bulunuyor.