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Yorgo KIRBAKİ
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina’da ikinci dalga alarmı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’da ikinci dalga alarmı
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Koronavirüsün birinci dalgasında çok iyi bir performans sergileyen Yunanistan, ikinci dalgada sınıfta kaldı.

Birinci dalgada yeni vaka sayısı günde 40-50’yi geçmezken, son günlerde bu sayı 2 bini aştı. Toplam 39 bin 252 vaka olan ülkede, can kaybı 626’ya çıktı. Yarın saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, Atina ve Selanik’in de dahil oldukları “kırmızı” bölgelerde şu tedbirler kararlaştırıldı:

Kafe gibi mekânların kapatılması.

00.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı.

Amatör tüm sportif etkinliklerin iptali.

Açık ve kapalı tüm alanlarda maske mecburiyeti.

Devlet ve özel sektörde personelin yüzde 50’sinin evden çalışması.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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