Atina uyarılara rağmen Ege'de deniz parkı açıkladı

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin tepkisi ve uyarısına rağmen biri Ege Denizi diğeri Yunanistan’ın batısındaki İyon denizinde iki yeni deniz parkı oluşturulacağını ilan etti. Önceki gün Atina’da düzenlenen ‘Okyanuslarımız Konferansı’nda konuşan Miçotakis, oluşturulacak 2 yeni deniz parkı sayesinde, Yunanistan’ın karasularının (Ege’de 6 mil - İyon denizi’nde 12 mil) üçte birinin deniz kirliliği ve kontrolsüz avlanmaya karşı koruma altına alınmış olacağını söyledi ve “Bu iki park sayesinde, deniz koruma alanlarımızı yüzde 80 oranında genişleteceğiz. Zararlı balıkçılık uygulamalarını yasaklıyor ve burada verdiğimiz taahhütleri izlemek ve uygulamak için yeni teknolojiler kullanıyoruz” diye konuştu.

‘TÜRK BÜYÜKELÇİSİNDEN İZİN Mİ ALACAĞIM’

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Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Skai televizyonuna demecinde, Türkiye’nin tepkisinin kabul edilemez olduğunu öne sürdü ve konunun önemini

küçümsemeye çalıştı. Dendias “Antipaksoi adasında (İyon denizi) avlanacaksam, Türk büyükelçisini arayıp izin mi isteyeceğim? Ege’deki Deniz Parkı, Siklad (Batı ve Orta Ege) bölgesini kapsıyor. Türkiye istediğini söyleyebilir. Türkiye beğense de, beğenmese de Yunanistan’ın Ege’de hakları vardır” dedi. Yunan medyasında yer alan haritalara göre, Ege’de oluşturulacak deniz parkı, Atina yakınlarındaki Spetses adasından başlayarak, Oniakadalar

bölgesindeki İncirli (Nisiros) adasının açıklarına kadar, yaklaşık 45 adacık ve kayalıkları da içeren bir sahayı kapsıyor.



ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığı Okyanuslar Konferansı’nı beklemeden, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada “Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu

defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” diyerek tepki göstermişti. Açıklamada “Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını tavsiye ederiz” demişti.

BİLGİ NOTU:

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Deniz parkı, ekolojik devamlılığı sağlamak ve doğal hayatı korumak bir deniz bölgesinde ilan edilen alanlar anlamına geliyor. Ülkeler kendi karasularında olduğu gibi kıyılarına yakın bölgelerde de koruma alanı ilan edebiliyor. Bu aynı zamanda bir nüfuz alanı olarak da değerlendiriliyor.