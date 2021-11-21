Atina, Sanchez’e ateş püskürüyor

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TÜRKİYE-İspanya Hükümetlerarası 7’nci zirvesi çerçevesinde, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Atina’da yoğun tepki şimşeklerini üzerine çekti. Yunan hükümeti, Ankara’da imzalanan anlaşmalar ve Erdoğan ile Sanchez’in düzenlendikleri basın toplantısında özellikle savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarına çok kızdı.

‘AB FREKANSINDAN ÇIKTI’

İlk tepkiyi, Yunan Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, “Gelişmeleri izliyoruz. İspanya, AB’nin öngördüğü frekansın dışında hareket etti. AB zirvelerinde Türkiye ile ilgili kararlar, tüm üye ülkeler için bağlayıcıdır. Bunu göz önünde bulundurması gereken Sanchez, İspanya’da azınlık hükümetinin başbakanıdır” diyerek gösterdi.

‘FRANSA’YI ÖRNEK ALSINLAR’

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İkinci tepki, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’dan geldi. Dendias, cuma günü, Atina’da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinden sonra, dolaylı da olsa, İspanya’nın Türkiye’ye silah satmamasını istedi. “Yunanistan Fransa’dan silah alıyor. Fransa ise bölgede istikrara katkıda bulunan Yunanistan’a silah satıyor. Diğer AB üyelerinin de Fransa’yı örnek almalarını ve AB üyesi ülkeleri savaş ile tehdit eden, ayrıca Doğu Akdeniz’de istikrarı baltalayan ülkelere silah tedarik etmemelerini dilerdik” dedi.

ALBARES ATİNA’YA GELECEK

İspanya’ya tepkinin üçüncü adımı da yine Dendias’tan geldi. Cuma gecesi İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares’i telefonla arayarak, Başbakan Sanchez’in Ankara ziyareti hakkında bilgi istedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında “Yunanistan’ı ilgilendiren konuları açıklığa kavuşturan Albares, daha detaylı bilgi vermek için Atina’ya gelmeyi önerdi. Bu öneri kabul edildi” ifadesi yeraldı.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Son tepki ise İspanya’nın Atina Büyükelçisi Enrique Viguera Rubio’nun cuma gecesi apar topar Yunan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması oldu. Yunan kaynaklara göre, İspanya büyükelçisinden “Türkiye ile savunma işbirliği ve silah satışı konularında” izahat istendi. Yunan medyası ise Atina’daki yoğun tepkiyi “Sanchez, Türkiye’yi tecritten kurtarıyor”, “Madrid, AB cephesini parçalıyor”, “Atina çok rahatsız oldu” diye başlıklarla duyurdu.

BİLGİ NOTU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin 20 milyar dolarlık bir hedefi olduğunu belirterek, İspanya ile birçok projenin yürütüldüğünü belirtmişti. Erdoğan, “İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” demişti.