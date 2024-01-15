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Atina para bitince ABD’ye bel bağladı

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#DOĞU Akdeniz#ABD#2020 Oruç Reis Krizi
Atina para bitince ABD’ye bel bağladı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 07:00

DOĞU Akdeniz’de 2020 Oruç Reis Krizi’nden sonra 14.5 milyar Euro’luk silahlanma programını uygulayan, ancak maddi imkansızlıklar karşısında yeni projelerini askıya almak zorunda kalan Yunanistan, umudunu ABD’den ucuz fiyatla gelecek silahlara bağladı.

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Proto Thema gazetesinin manşetten yayınladığı habere göre, 1.7 milyar Euro’luk 4 adet Korvet tipi savaş gemisinin satın alımını maddi imkansızlık sebebiyle askıya alan Yunanistan, ABD’nin envanterinden çıkaracağı 4 adet LCS tipi kıyı muhabere gemisi verme önerisini kabul etti.

Proto Thema “Fransa’ya sipariş edilen Belharra tipi fırkateynler gelinceye kadar oluşan boşluğu LCS’ler doldurabilecek” ifadesini kullandı. Haberde ayrıca, Yunanistan’ın, ABD’nin ihtiyaç fazlası kullanılmış 2 adet C-130 askeri nakliye uçağı ve Bradley M2A2 tipi zırhlı muharebe araçları ile de ilgilendiği kaydedildi.  

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#DOĞU Akdeniz#ABD#2020 Oruç Reis Krizi

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