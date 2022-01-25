Atina ile 11 yıl sonra ilk ekonomi komisyonu toplantısı

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İki ülke arasında pozitif gündemin teşviki ve turizm, ekonomi, kültür, ticaret, taşımacılık, çevre alanlarında işbirliğinin hedeflendiği toplantıda, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyiannis işbirliği protokolüne imza attılar. Ortak açıklamada, Komisyon’un 11 yıl sonra toplanmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek “pozitif gündemi ilerletme gayretinin süreceği” kaydedildi. Ayrıca, iki ülke ticaret hacminin artması, enerji, çevre, turizm ve taşımacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışılacağı belirtildi