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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atina Başpiskoposu saçmaladı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina Başpiskoposu saçmaladı
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Yunanistan Kilisesi’nin lideri, Atina Başpiskoposu Yeronimos, “İslam’ın din değil, siyasi parti olduğunu” iddia etti.

Yeronimos, “Open TV”de yayımlanan belgeselin ardından gelen tepkiler üzerine ise, İslam ve Müslümanlar hakkındaki nefret içerikli açıklamalarını düzeltmeye çalıştı. Atina Başpiskoposluğu’ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Yeronimos’un “İslam dininin, tüm dünyaya korku ve ölüm saçan bazı canavar köktendinciler tarafından saptırıldığını kastettiği” savunuldu. Açıklamada ayrıca “Başpiskopos ve Yunanistan Kilisesi’nin tüm metropolitleri, bilinen tüm dinlere saygılıdır” denildi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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