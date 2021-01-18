Atina Başpiskoposu saçmaladı

Yeronimos, “Open TV”de yayımlanan belgeselin ardından gelen tepkiler üzerine ise, İslam ve Müslümanlar hakkındaki nefret içerikli açıklamalarını düzeltmeye çalıştı. Atina Başpiskoposluğu’ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Yeronimos’un “İslam dininin, tüm dünyaya korku ve ölüm saçan bazı canavar köktendinciler tarafından saptırıldığını kastettiği” savunuldu. Açıklamada ayrıca “Başpiskopos ve Yunanistan Kilisesi’nin tüm metropolitleri, bilinen tüm dinlere saygılıdır” denildi.