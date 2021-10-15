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Atina, ABD ile askeri işbirliğini genişletti

#Yunanistan#ABD#Askeri İşbirliği
Atina, ABD ile askeri işbirliğini genişletti

Fransa ile savunma anlaşması imzalayan Yunanistan, bu kez de ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı güncelledi. ABD ve Yunan dışişleri bakanları dün yeni protokole imza attı.

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ABD ile Yunanistan arasında Savunma İşbirliği Anlaşması’nın) güncellenmiş yeni protokolü, dün Washington’da, iki ülke dışişleri bakanları Antony Blinken ve Nikos Dendias tarafından imzalandı.

BLINKEN’DAN ÖVGÜ

Blinken açıklamasında “Bu protokol, anlaşmayı Yunanistan ile ABD’nin Doğu Akdeniz ve ötesinde güvenlik ve istikrarı ilerletmesine izin verecek kadar dayanıklı hale getiriyor. Stratejik diyaloğumuz, işbirliğimizi güçlendirme kararlılığımızın işaretidir. Güvenilir bir müttefikimiz olduğundan Yunanistan’a müteşekkiriz” dedi.

MİÇOTAKİS: MEMNUNUM

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin bu anlaşma ile Meriç’den Girit Adası’na kadar kritik noktalarda, Yunanistan’daki askeri varlığını güçlendirdiğini belirterek “ABD ayrıca, Yunanistan’a yönelik tehdit ve tahriklere birlikte karşı koyma yükümlülüğü altına giriyor. Çok memnunum” dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ise önce ismen belirtmeyerek Türkiye’ye yüklendi, daha sonra anlaşmanın kimseye karşı yapılmadığını söyledi. Dendias, TBMM’nin Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde askeri tedbirler dahil hükümete yetki veren ‘casus belli’ kararına atıfla “Yunanistan, egemenlik haklarını kullanması halinde ‘casus belli’ tehdidi ile karşı karşıyadır” dedi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Dendias bu sefer “Bu anlaşma, Fransa ile imzaladığımız anlaşma gibi, herhangi bir ülkeye karşı değildir” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADA NELER VAR

Geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Daha önce, protokol her yıl yenileniyordu.

Yunanistan, ABD silahlı kuvvetlerine kolaylıklar sağlamak amacıyla, 4 bölgedeki (Dedeağaç, Girit, Stefanoviko ve Litohoro) bazı askeri altyapı ve tesislerini tahsis edecek.

Taraflar, karşılıklı anlaştıkları takdirde, Yunan Silahlı Kuvvetlerini’nin başka tesislerini de ABD’ye askeri kolaylık sağlamak için tahsis edilebilecek. Bu madde Atina’da, gelecekte ABD silahlı kuvvetlerine kolaylıklar sağlanacak bölgelere Ege adalarının da dahil edilebilmesi ihtimali olduğu şeklinde yorumlandı.

Taraflar, silahlı saldırı veya silahlı saldırı tehdidi gibi barışı tehdit eden eylem veya teşebbüslere karşı, güvenliklerini, egemenliklerini, bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı korumaktaki kararlıklarını tekrarlıyorlar. Yunan dışişleri kaynakları, bu madde sayesinde, ABD’nin, Türkiye’den saldırıya uğraması halinde Yunanistan’a yardım edeceğini ileri sürdüler.

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#Yunanistan#ABD#Askeri İşbirliği

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