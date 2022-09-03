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Atılan tweet değiştirilebilecek

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Tweet Düzenleme#Edit Tweet
Atılan tweet değiştirilebilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Twitter, tweet düzenleme özelliği “Edit Tweet”in halihazırda test edildiğini ve önümüzdeki haftalarda ilk olarak Twitter Blue abonelerine sunulacağını duyurdu.

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, atılan tweet’lerin düzenlenip değiştirilebilmesine olanak sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Gelecek haftalarda hayata geçirilecek “Edit Tweet” özelliği ile, atılan tweet’ler, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde düzenlenebilecek. Kullanıcılar tarafından yıllardır beklenen bu özellik, halihazırda Twitter çalışanları ile test ediliyor. Bir sonraki aşamada ise “Edit Tweet” özelliği, “Twitter Blue” abonelerine sunulacak. Düzenleme seçeneğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı is henüz bilinmiyor.

 

237 MİLYON KULLANICI

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen tweet’lerde bir etiket olacağı, okuyucuların orijinal tweet’in değiştirildiğini açıkça göreceği bildirildi. Açıklamada, “Bu özellikle birlikte, tweet’lemenin daha ulaşılabilir ve daha az stresli hissettireceğini umuyoruz” denildi. 2006 yılında kurulan ve yaklaşık 237 milyon kullanıcıya sahip olan platforma, neredeyse kurulduğu ilk günden beri kullanıcılardan “tweet düzenleme” talebi gelmişti. 2017 yılında 140 karakter sınırını 280’e çıkartarak uygulamada adeta bir devrim yaratan Twitter, son özelliği ile, kullanıcıların attıkları tweet’lerin istenmeyen sonuçlarından kaçınmalarına olanak sağlamak istiyor.

 

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#Twitter#Tweet Düzenleme#Edit Tweet

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