Ateşkes pazarlığı sürüyor: Hamas kabul etti İsrail heyet yolladı

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Savaş Kabinesi’nin oybirliğiyle, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve savaşın diğer hedeflerine ulaşmak amacıyla Hamas’a askeri baskı uygulamak için İsrail’in Refah operasyonuna devam etmesine karar verdiği ifade edildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas’ın İsrail’in kabul ettiğinden farklı ve tek taraflı bir Mısır belgesini kabul ettiğini belirtti.

İSRAİL, ABD’YE TEPKİLİ

Bununla beraber İsrail hükümeti, Biden yönetiminin Mısır ve Katar’ın Hamas ile müzakere ettiği son rehine ve ateşkes anlaşması önerisinden haberdar olduğunu ancak Hamas’ın pazartesi günü bunu kabul ettiğini açıklamasından önce İsrail’i bilgilendirmediğini iddia ediyor. Üst düzey bir ABD’li yetkili ise “Amerikalı diplomatlar İsrailli muhataplarıyla temas halindeydi. Herhangi bir sürpriz yaşanmadı” dedi. İsrail savaş kabinesi, yeni öneriyi Mısır ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire’ye yeni bir heyet gönderme kararı aldı. Heyetin dün akşam Kahire’ye ulaştığı bildirildi. CIA Başkanı William Burns’ün de hâlâ bölgede olduğu bildiriliyor.

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ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANINDA NELER VAR

Uluslararası medyaya göre Hamas’ın onayladığını açıkladığı anlaşma üç aşamadan oluşuyor. Anlaşmada şöyle bir yol haritası öngörülüyor:

- BİRİNCİ AŞAMA: 42 gün sürecek dönemde, Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail Gazze’deki güçlerini kısmen geri çekecek ve Filistinlilere Gazze’nin güneyinden kuzeyine hareket etme özgürlüğü tanıyacak.

- İKİNCİ AŞAMA: 42 günlük yeni bir ateşkes sürecinde, Gazze’de ‘sürdürülebilir bir sakinliğin’ yeniden sağlanmasına dair bir anlaşma yapılacak. İsrail güçleri Gazze’den tamamen çekilecek. Hamas, İsrail’in Filistinli tutukluları serbest bırakması karşılığında İsrailli rehineler arasındaki aktif görevde olan askerleri ve yedek askerleri serbest bırakacak.

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- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: ‘Üçüncü’ ve son aşamadaysa, karşılıklı olarak alıkonulan cenazeler takas edilecek ve Katar, Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen bir plana göre Gazze’nin yeniden inşası başlatılacak. Ayrıca Gazze Şeridi’ne uygulanan abluka tamamen kaldırılacak.