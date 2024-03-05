Asya’yı karıştırdı

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Son yıllarda hızla artan popülerliği sonucu büyük kitlelere hitap eden ve ABD’de siyasi komplo teorilerinin merkezine oturan şarkıcı Taylor Swift, şimdi de Asya ülkelerini birbirine düşürdü. 34 yaşındaki şarkıcı Eras Tour isimli dünya turnesinde Güneydoğu Asya konserlerini yalnızca Singapur ile sınırlandırdı. Singapur yönetiminin şarkıcıya yalnızca kendi ülkelerinde konser vermesi için 18 milyon dolar ödediği iddiası ortaya çıkınca Tayvan ve Filipinler’den sert tepki geldi. Singapur Kültür Bakanı Edwin Tong, şarkıcıya “iddia edildiği kadar yüksek bir ücret” ödenmediğini belirtti. Filipinli parlamenterler dışişleri bakanlığından, Singapur’a anlaşma detaylarını açıklaması için baskı yapmasını isterken, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Singapur’un hamlesini “zekice” olarak tanımladı.

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EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR

Taylor Swift’in konserlerine gösterilen büyük ilgi, etkinliklerin gerçekleştiği bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Özellikle otellerdeki doluluk oranları yükselirken, VIP paketlerde 40 bin dolara kadar çıkan biletlere çok sayıda ülkeden dinleyici rağbet gösteriyor. Singapur’daki konserlerine 2 Mart’ta başlayan Swift, bu ülkede 9 Mart’a kadar toplam 6 konsere çıkacak.

YILIN KİŞİSİ

Taylor Swift, gerek rekorlar kıran albüm satışları gerekse dünya genelinde popülerliği ve yarattığı ekonomi nedeniyle Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçildi.