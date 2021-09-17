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Astronotsuz 72 saat

#Dragon#Uzay#Spacex
Astronotsuz 72 saat

Uzay kapsülü Dragon’un 4 sivil yolcusuyla tarihi yolculuğu başladı. Astronotsuz Dragon, 3 gün boyunca Dünya’nın yörüngesinde dönecek.

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ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması, uzay turizminin kapılarını resmen açmış oldu. Şirket, tamamı sivillerden oluşan dört kişilik mürettebatı, Dragon kapsülüyle önceki gece uzaya fırlattı. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan kapsül 575 kilometre yüksekliğe ulaşarak üç gün boyunca Dünya’nın yörüngesinde dönecek. Kapsül yerkürenin etrafındaki üç günlük turunu tamamladıktan sonra tekrar atmosfere girerek Florida açıklarında Atlas Okyanusu üzerine inecek. Bu, sivillerin para karşılığında uzay yolculuğuna çıkışı olmasa da kapsülde hiç astronot bulunmaması nedeniyle tarihi bir uçuş olarak kayıtlara geçti.

MASRAFLARI MİLYARDER ÖDEDİ

Uçuşun masrafları yolcuların arasında bulunan 38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından karşılandı. Ekibin bir diğer üyesi ise çocukluğunda kemik kanseri geçiren ve tedavi gördüğü Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki St. Jude Çocuk Hastanesi’nde sağlık personeli olarak çalışan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux. Arceneaux uzaya çıkan en genç ABD’li unvanını elde etti. Diğer iki yolcu ise düzenlenen çekilişle uzay biletini kazanan 42 yaşındaki veri mühendisi Chris Sembroski ve Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir öğretim görevlisi olan Sian Proctor.

6 AY EĞİTİM ALDILAR

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Dragon’un yolcuları, tüm sistemler otomatik çalışmasına rağmen herhangi bir acil durumla başa çıkabilmek için altı aylık bir eğitimden geçti. 

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#Dragon#Uzay#Spacex