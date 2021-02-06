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HaberlerDünya HaberleriAstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya'da başvuruda bulundu
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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya'da başvuruda bulundu

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AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya'da başvuruda bulundu
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Japonya’da İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

AstraZeneca’dan yapılan açıklamaya göre, firma, ürettiği Kovid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Başvuruya göre Japonya’da Ağustos 2020’de başlanan klinik test sonuçları mart sonuna doğru Bakanlığa teslim edilecek.

Bakanlık, ülke dışı ve içinde dataları karşılaştırarak aşının etkisi ve güvenilirliğine karar verecek.

Düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, "İbraz edilen datalar ile son bilimsel veriler baz alınarak aşının etkisi ve güvenilirliği dikkatlice doğrulandıktan sonra karar verilecek." dedi.

Japonya, AstraZeneca’dan 60 milyon kişiye ikişer kez vurulacak şekilde 120 milyon doz aşı sipariş etmişti.

Bakanlığın onayı sonrası AstraZeneca, 120 milyon doz Kovid-19 aşısının yüzde 75’ini ülke içinde imal etmeyi de planlıyor.

Kovid-19 aşısının Japonya içinde kullanılması amacıyla daha önce başvuruda bulunan Pfizer firmasına ay ortasına doğru onay verileceği kaydedildi.

Şimdiye kadar Japonya, 157 milyon kişiye yetecek dozu içeren toplam 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etti.

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