Astım hastası kadının 'en büyük kabusu' onu düğününden hemen önce yakaladı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Greenwood ailesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:32
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İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Amy Greenwood, hastalığı nedeni ile yıllardır tek başına dışarı çıkmaya korkuyordu. 2 çocuk annesi genç kadının 'en büyük kabusu' onun düğününe sayılı günler kala yeni taşındığı evinde yakaladı.
22 yaşındaki genç anne Amy Greenwood, nişanlısı Keagan Boylan, 4 yaşındaki oğlu Bailey ve 8 aylık kızı Orla ile İngiltere'nin Skelmersdale kentindeki evine daha yeni taşınmıştı.TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
EN KÖTÜ KABUSU YENİ EVİNDE YAKALADI
Aile yeni bir hayata başlamak için gün sayıyordu. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak düğün için hazırlıklar devam ediyordu. Ancak Amy'nin en büyük kabusu onu yeni taşındığı evinde, kendi yatağında yakaladı.
Astım
hastası olan Amy, 19 Ekim Çarşamba günü ani bir astım atağı geçirdi. Ailesi sağlık ekipleri gelene kadar çaresizce kalp masajı yaparak onu hayatta tutmaya çalışsa da genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.YILLARDIR BUNDAN KORKUYORMUŞ
Amy'nin babası Paul Greenwood, kızının yıllardır astım krizi
korkusu ile yalnız sokağa çıkmak istemediğini, evde astım krizi geçirmeninse 'en büyük kabusu' olduğunu anlattı ve bunun kendileri için 'büyük bir şok'
olduğunu söyledi.
Paul Manchester Evening News'e yaptığı açıklamada, kızını sevgi dolu bir anne olarak tanımladı ve “Sağlık görevlilerini beklerken hepimiz ona kalp masajı yaptık ancak yeterli olmadı"
dedi.AİLE FARKINDALIK YARATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Aile şimdi kızlarını ellerinden alan hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için para toplamaya başladı.
Amy'nin annesi Joanne geçen yıl para toplamak için Londra maratonunu koştu ve Amy'nin 20 yaşındaki erkek kardeşi James gelecek yıl aynı şeyi yapacak.
Astım hastaları için kurulan GoFundMe sayfasında şimdiye kadar 7 bin sterlin toplandı. Aile toplanan bu para ile ne yapacaklarına henüz karar vermedi ancak paranın bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanacak.