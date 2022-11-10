Astım hastası kadının 'en büyük kabusu' onu düğününden hemen önce yakaladı!

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22 yaşındaki genç anne Amy Greenwood, nişanlısı Keagan Boylan, 4 yaşındaki oğlu Bailey ve 8 aylık kızı Orla ile İngiltere'nin Skelmersdale kentindeki evine daha yeni taşınmıştı.



EN KÖTÜ KABUSU YENİ EVİNDE YAKALADI



Aile yeni bir hayata başlamak için gün sayıyordu. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak düğün için hazırlıklar devam ediyordu. Ancak Amy'nin en büyük kabusu onu yeni taşındığı evinde, kendi yatağında yakaladı.

