Asteroid örneğini inceleyen NASA açıkladı: Bennu’da yaşamın izleri var

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Örnekleri üç yıl önce Bennu asteroidin yüzeyinden toplayan NASA’nın Osiris-Rex uzay aracı, geçtiğimiz ay örnekleri kapalı bir kapsül içinde yeryüzüne gönderdi.

2016’da fırlatılan Osiris-Rex uzay aracı, 7 yıl süren yolculuğun ardından örnekleri geçen ay Dünya’ya getirdi.

Örnekler 24 Eylül’de Dünya’ya ulaştı. NASA Başkanı Bill Nelson, “Osiris-Rex’in gönderdiği örnek, bugüne kadar Dünya’ya gönderilen karbon açısından zengin en büyük asteroid örneğidir ve bilim insanlarının gelecek nesiller için kendi gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini araştırmasına yardımcı olacaktır” dedi. Nelson, “NASA’da yaptığımız hemen her şey kim olduğumuza ve nereden geldiğimize dair soruları yanıtlamaya yönelik. Osiris-Rex gibi NASA görevleri, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroidlere ilişkin anlayışımızı geliştirecektir” ifadelerini kullandı.

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NASA Başkanı, karbonun asteroid örneğinin toplam ağırlığının neredeyse yüzde 5’ini oluşturduğunu, hem organik hem de mineral formda bulunduğunu, suyun ise kil minerallerinin kristal yapısı içinde olduğunu söyledi.

İNCELENMEYE DEVAM EDECEK

Bulgular, örneğin elektron mikroskobu, X-ışını bilgisayarlı tomografi ile taranmasını içeren bir ön analiz yoluyla elde edildi. NASA tarafından yapılan duyuruda, “Asteroidden gelen kaya ve tozların sırları önümüzdeki yıllarda incelenmeye devam edecek ve güneş sistemimizin nasıl oluştuğu, yaşamın yapıtaşlarının Dünya’ya nasıl gelmiş olabileceği ve gezegenimizle asteroid çarpışmalarını önlemek için ne gibi önlemler alınması gerektiği konularında bilgiler ortaya koyacaktır” ifadelerine yer verildi.