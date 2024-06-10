Aşırı sağ Avrupa’yı salladı

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Avrupa Birliği ülkelerindeki seçmenler, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2029’a kadar görev yapacak 720 üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Hollanda’daki seçmenlerin oy vermesiyle 6 Haziran’da başlayan ve 7-8 Haziran’da az sayıda ülkede oy kullanılmasıyla devam eden seçim maratonu dün geri kalan tüm AB ülkelerinde kullanılan oylarla sona erdi. Sınamaların oldukça fazla ve zorlu olduğu 2019-2024 döneminde performansı göz doldurmayan AP’nin yeni dönemdeki yapısı da tartışmaların odağında olacak. AP’deki yeni tablo bugün resmen açıklanacak sonuçlarla netleşecek. Bununla birlikte beklentiler ve resmi olmayan ilk sonuçlar AP’de merkez partilerin çoğunluğu koruyacağına ancak Avrupa karşıtı, popülist ve aşırı sağcı partilerin geçmiş dönemlere kıyasla önemli bir kazanım elde ettiklerine işaret ediyor.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz sandık kuyruğunda bekledi.

LEYEN İLE DEVAM MI

AP’deki en büyük siyasi grubun, popülist söylemlerini artıran, zaman zaman aşırı sağın politikalarına göz kırpmakta herhangi bir sorun görmeyen Hristiyan demokratları çatısı altında toplayan Avrupa Halk Partisi (EPP) olması kesin. Ursula von der Leyen’i yeniden AB Komisyonu Başkanı olarak görmek isteyen EPP’nin 181 civarında koltuk alması bekleniyor. İkinci büyük grubu ise yaklaşık 135 koltukla Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) oluşturacak. Yeşiller ve liberallerde ise kan kaybı var. Ayrı ayrı parti ve gruplardan oluşan popülist ve aşırı sağın koltuk sayısı toplamı ise 230’u aşabilir.

BELÇİKA BAŞBAKANI İSTİFA EDİYOR

Belçika Başbakanı Alexander De Croo bugün istifa edeceğini duyururken, Almanya’da ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı aldı, 17 milletvekili ile AfD ikinci sırada yer aldı.

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Hollanda’da aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, Avusturya’da da aşırı sağcı FPÖ, 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşti.

MACRON’DAN ERKEN SEÇİM KARARI

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki ağır yenilginin ardından Meclis’i feshettiğini duyurdu. Macron, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik’in AP seçimlerinde oyların yüzde 32’sini almasının ardından yaptığı konuşmasında, yasama seçimlerinin ilk turunun 30 Haziran’da, ikinci turunun ise 7 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Macron, milliyetçilerin yükselişinin sadece Fransa için değil, Avrupa için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

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MİÇOTAKİS KAZANDI AMA KAYBI BÜYÜK

-Yunanistan’da seçimleri sayıları rekor düzeyine ulaşan sandık başına gitmeyen seçmenler kazandı. Yunan seçmenler, oy kullanmak yerine, serinlemek için sahillere akın etti. Sandıkların yüzde 45’i açıldığında, katılım oranı yüzde 38,8’i geçmedi. Açılan sandıklarda, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) partisi, önemli oy kaybına uğramasına rağmen, yüzde 27.7 ile rakiplerinden açık ara önde sonuç aldı. (Yorgo KIRBAKİ)

YENİ KADROLAR İÇİN DE ÖNEMLİ

-Seçimlerin sonucu sadece AP’deki kareografiyi etkilemekle kalmayacak. AB’nin diğer ana kurumlarında da kartlar yeniden dağıtılacak. AB Komisyonu Başkanlığı ve AB Konseyi Başkanlığı için yeni atamalar yapılacak. Bu atamalar yapılırken siyasi dengelerin yanı sıra coğrafi dengeler de dikkate alınacak. Atamalarda son sözü AP söyleyecek. AP’de yeni üyelerin katılımıyla ilk oturumun 16 Temmuz’da yapılması öngörülüyor. Diğer kurumların liderlerinin atanması ise sonbaharda yapılacak. Gerek AP, gerekse AB Komisyonu ve AB Konseyi’ndeki yeni yapılanmanın AB-Türkiye ilişkilerine de yansımaları olacak.