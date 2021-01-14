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Dünya
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşıland

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Aşıland
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ABD'nin California eyaletinde bulunan ülkenin en büyük eğlence parkı Disneyland, koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. 

Beyzbol sahaları ve fuar alanlarının yanı sıra Disneyland’ın da aşılama merkezine dönüştürüldüğü eyalette, hafta sonuna kadar günde 12 bin doz aşının yapılabileceği bir alan oluşturuldu. Aşı olmak isteyen binlerce kişi, araçlarıyla aşılama merkezlerinin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Aşıland
ABD’de bugüne kadar 9.3 milyon kişiye korona aşısı yapıldı.

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