Beyzbol sahaları ve fuar alanlarının yanı sıra Disneyland’ın da aşılama merkezine dönüştürüldüğü eyalette, hafta sonuna kadar günde 12 bin doz aşının yapılabileceği bir alan oluşturuldu. Aşı olmak isteyen binlerce kişi, araçlarıyla aşılama merkezlerinin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

ABD’de bugüne kadar 9.3 milyon kişiye korona aşısı yapıldı.