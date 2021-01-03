Aşıda lojistik kaos! Dünya hedeflerin gerisinde kaldı

Koronavirüsle geçen bir yılın ardından dünya 2021’e aşıdaki olumlu gelişmelerle girdi. Yaklaşık 50 ülkede aşılama başladı, fakat kaos sürüyor. En büyük handikap, üretim kapasitesinin sınırlı olması ve lojistik alandaki yetersizlikler. Pfizer&BioNTech ortaklığındaki aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekirken, buna uygun depolama merkezleri ile kargo uçağı ve nakliye aracı oldukça kısıtlı. Bu da kitlesel aşılamanın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bazı ülkelerde durum şu şekilde:

İNGİLTERE: Mutasyonla da birlikte ülkedeki korona vakaları artış gösterirken, ikinci doz aşının 21 gün sonra yerine üç ay sonraya atılması tartışma başlattı. Hükümetin, başlangıçta 21 gün arayla yapılması planlanan Pfizer-BioNTech aşısı ve önümüzdeki hafta başlayacak Oxford-AstraZeneca aşısının ikinci dozlarının, 12 hafta aradan sonra yapılacağı yolundaki açıklamasına, doktorların meslek örgütünden eleştiri geldi. Hükümetin sağlık danışmanları, ikinci dozlara geçmeden önce mümkün olduğu kadar çok insana birinci dozun yapılmasının salgının yayılmasını önlemede daha faydalı olacağına inanıyor. 56 milyon nüfuslu ülkede, şu ana kadar bir milyona yakın kişi birinci dozu aldı.

ABD: Salgının dünyadaki merkezi konumundaki ABD de, aralık ayı sonuna kadar ‘20 milyon aşı’ hedefine ulaşamadı. Reuters’ın aktardığına göre, Aralık sonu itibariyle, 328 milyon nüfuslu ABD’de 2.8 milyon kişi aşılanabildi. Ülkenin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, uygulamadaki aksaklıklara rağmen, 2021 sonbaharına kadar ‘nispi bir normallik’ kazanmak için aşılar yoluyla yeterli toplumsal bağışıklığa ulaşacağını öngördüğünü söyledi. Bu arada, ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, aşılamada yaşanan karışıklıktan ötürü Trump yönetimini suçladı. Fakat ülkenin büyük çoğunluğunun aşılanmasının aylar alacağını da kabul etti.

ALMANYA: 31 Aralık 2020 itibariyle, 27 AB üyesi ülke arasında, Almanya beş günde 130 bin doz kişiyi aşılayarak başı çekti. Ancak 83 milyon nüfuslu ülkede, bu henüz çok küçük bir gruba karşılık geliyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 4 Ocak’a kadar teslim edilmesi planlanan 30 bin doz Alman BioNTech aşısının gecikeceği bildirildi. Aralarında başkent Berlin’in de bulunduğu 3 büyük şehirdeki aşı kampanyaları da gecikmeye bağlı olarak askıya alındı.

EN BAŞARILI ÜLKE İSRAİL

8.9 milyon nüfusa sahip İsrail’de, yaklaşık iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Böylelikle nüfusun yüzde 10’undan fazlası aşılanmış oldu. Bu oran, henüz dünyanın hiçbir ülkesinde kaydedilmiş değil. Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkedeki salgını durdurmak için hedefin 5 milyon 500 bin kişiye aşı yapmak olduğunu açıkladı. Netanyahu’nun verdiği bilgilere göre İsrail, Pfizer’den 8 milyon doz, Moderna’dan da 6 milyon doz aşı sipariş etti. Ülkeye milyonlarca dozun gönderildiği bilinse de net sayı gizli tutuluyor.