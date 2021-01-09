Artık dünyanın en zengini

Ünlü girişimci Elon Musk’ın servetindeki yükselişe en büyük katkıyı, elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojisi üzerine çalışan ş

irketi Tesla verdi. Tesla’nın hisselerinde perşembe günü yaşanan artış Musk’ı, 2017’den beri dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un önüne geçirdi. Şirketin piyasa değeri, perşembe günü itibariyle 737 milyar dolara çıktı. Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD’ye göç eden 49 yaşındaki girişimcinin serveti, 2020 yılının başında 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam, pandeminin ardından nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir şekilde yükselişe geçti.

1 YILDA 150 MİLYAR DOLAR ARTTI

Tesla’nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk’a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile önce Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021’in ilk haftasında da sürdüren Musk, 186 milyar dolarlık servete ulaşarak, uzun süredir zirvede yer alan Bezos’u da geride bıraktı ve “dünyanın en zengin kişisi” unvanını elde etti. Uluslararası e-ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un serveti 184 milyar dolar değerinde. Sıradışı konuşmalarıyla dikkat çeken Elon Musk, Twitter’da konuya ilişkin habere için “Ne kadar ilginç. Şimdi işe geri dönüyorum” yorumunda bulundu.