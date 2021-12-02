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Arkeologlar bu şekilde buldu... En az 800 yaşında

#Arkeolog#Peru#Mumya
Arkeologlar bu şekilde buldu... En az 800 yaşında

Peru'da çalışma yapan arkeologlar, öldüğü sırada 18-22 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen kalıntıları ortaya çıkardı.

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Peru'nun başkenti Lima'nın eteklerinde bir alanda çalışan arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan mumya korkunç bir sürprizle geldi.

İPLE BAĞLANMIŞ OLARAK BULUNDU

Kalıntıların, öldüğü sırada 18-22 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Bulunan mumyanın elleri ile yüzünü kapatmış olması ve de bir iple sıkıca bağlı olması nedeniyle normal olmayan bir yoldan acı çekerek öldüğü düşünülüyor.

Arkeologlar bu şekilde buldu... En az 800 yaşında


YANINDA KÖPEĞE BENZEYEN BİR ŞEY DAHA BULDULAR

Mumya, Lima'nın doğusunda, Cajamarquilla'daki kazı alanında yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4,5 metre derinlikte bir mezar odasında bulundu.

San Marcos Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, uzmanlar mumyanın yanında köpeğe benzeyen bir şey daha buldular.

Arkeologlar bu şekilde buldu... En az 800 yaşında

EN AZ 800 YAŞINDA BENZERSİZ VE TUHAF

Cajamarquilla projesinden sorumlu arkeolog Pieter Van Dalen Luna, buldukları mumyayı "tuhaf ve benzersiz" olarak nitelendirerek "Tahminlerimize göre mumya MS 800 ile 1200 yılları arasından, yani en az 800 yaşında" dedi.

 

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#Arkeolog#Peru#Mumya

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