Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

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Joseph Henney ve WallyGator "ayrılmaz ikili" sözünün hakkını veren ki çok iyi dost. Marketten parka her yere beraber gidiyorlar. Birbirlerini kucaklamaktan ve beraber öğle uykusuna yatmaktan çok keyif alıyorlar. "Şaşılacak ne var bunda?" dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız, WallyGator'ın bir timsah olması dışında pek bir şey yok.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Jonestown şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Henney, yakın dostunu "Çok iyi huyludur" sözleriyle tanımladı ve ekledi: "Burnunu size doğru döndürdüğü zaman bilin ki öpücük bekliyor."

İkili günlerini çoğu zaman bir koltukta yayılıp televizyon izleyerek geçiriyor. Bazen Henney, WallyGator'ı pazara götürüyor. Wally fazlasıyla dost canlısı olduğundan pazarda karşılaştığı diğer insanlar da kendisine sarılsın istiyor. Tabii 32 kilo ağırlığında jilet gibi keskin dişlere sahip bir sürüngenle kucaklaşmak herkesin harcı değil ama olsun...

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ÖZELLİKLE TIKTOK'TA ÇOK POPÜLER

Çevresindekilerin "Joie" diye çağırdığı Henney, geçtiğimiz günlerde Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Wally kesinlikle sıradan bir timsah değil" dedi ve yaşadığı yerdeki birçok kişinin 7 yaşında ve 167 santimetre boyundaki bu yakışıklıyı tanıdığını söyledi.

Gerçekten de Wally birçoğumuzdan daha popüler: 31 Ağustos itibarıyla TikTok'ta 74 bin Instagram'da ise 7700 takipçisi var.

Üstelik geçen hafta Henney'le birlikte Philadelphia'da bulunan Love Park'a gidince, yerel basının da gündemi oldu.

Henney, "Wally çok özel bir timsah. Ama timsah sahiplenmek herkese tavsiye edebileceğim bir şey değil. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız ısırılacağınız kesin" diye konuştu.

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YEDİ YILDIR BERABERLER

Henney, WallyGator'la olan sıra dışı dostluğunun 2015 yılında başladığını söyledi.

O yıl Florida'da yaşayan bir arkadaşı Henney'i arayıp "Orlando'da bir gölette birkaç tane timsah buldum, sen almak ister misin?" diye sordu.

Marangozlukla uğraşan Henney'nin bu konuda bir eğitimi yoktu ama geçmişte de birçok sürüngenin bakımını üstlenmiş olduğundan tecrübesi vardı. 30 yıl boyunca birçok istenmeyen timsahın, yılanın ve iguananın vahşi yaşam parklarında yeni bir hayata kavuşmasına aracılık etmişti.

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Hayatını kurtardığı sürüngenleri evinde bu iş için satın aldığı özel kafeslerde tuttuğunu belirten Henney, "Uygun bir hayvanat bahçesi ya da barınak bulduğumda da götürüp yeni evlerine teslim ediyorum" diye konuştu.

Timsahlar, dinozorlar çağından günümüze kadar değişmeden ulaşabilmiş az sayıdaki hayvandan biri. Bizim gibi solunum yapıyor ve çoğu zaman tatlı sularda yaşıyorlar. Ancak hayatta kalmak için derilerinin sürekli ıslak olmasına ihtiyaç duymuyorlar.

BÜYÜYÜNCE SOKAĞA ATILAN TİMSAHLARI KURTARIYOR

ABD'de birçok eyalette yasak olsa da Henney'nin yaşadığı Pennsylvania'nın yasalarına göre evde timsah beslemek serbest. Bu nedenle birçok kişi "Nasılsa bakarım" deyip yavru timsah sahipleniyor. Ancak yetişkinliğe erişen timsahlar büyüdüklerinde bakımları zorlaşıyor. Bu aşamada evden atılan timsahların yardımına da Henney koşuyor.

Henney, Florida'daki arkadaşına üç yavru timsahın bakımını üstlenebileceğini söyledi. Timsahlardan ikisini kısa süre sonra New York ve New Jersey'deki sürüngen barınaklarına yollayan Henney, o sırada 14 aylık olan WallyGator'dan ayrılmak istemedi.

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"Aramızda bir bağ kurulmuştu ve onu sahiplenmekte kararlıydım" diyen Henney şöyle devam etti:

"Ev hayvanı olarak timsah sahiplenen birçok kişinin yaşadığı en önemli sorun, bu birlikteliğin çok uzun süreceğini bilmiyor olmak. Timsahlar bu şekilde 80 yıl hatta daha bile fazla yaşayabiliyor."

Henney, timsahların ev hayvanları olarak sahiplenilmesinin çok yaygın olmadığını, ancak düşündüğümüz kadar da nadir olmadığını belirtti ve ekledi:

"Timsahları, boyları 90 santimetreyi geçtikten sonra kimse istemiyor. Çünkü ısırma ihtimalleri var ve başa çıkılmaları çok zor oluyor."

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TEHLİKELİ OLABİLECEK HAYVANLAR

Vahşi yaşam uzmanları da aynı görüşte: Bir ev hayvanı olarak timsah sahiplenmek çok iyi bir fikir değil. Zira timsah saldırıları ölümle bile sonuçlanabiliyor. Örneğin Temmuz ayında Florida'da 80 yaşında bir kadın bir golf sahasındaki gölete düşüp iki timsahın saldırısına uğradı ve korkunç bir biçimde can verdi.

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Los Angeles'ta bulunan California State Üniversitesi'nde herpetoloji ve evrimsel gelişme biyolojisi uzmanı olan Raul Diaz, "Bir timsah ısırdığında çenesinin uyguladığı basınç kuvveti oldukça yüksektir. Üstelik kuyrukları da çarptıkları kişileri devirebilecek kadar güçlüdür" dedi.

Timsahların, diğer canlıların kendilerini yemek istediğine inanan avcı türler olduğunu da hatırlatan Diaz, "Bu nedenle çok küçük yaştan itibaren savunmacı bir doğaları vardır" diye konuştu.

Diaz, "Timsah bakımı söz konusu olduğunda Henney'nin bir istisna olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir iş çıkarmış. Ama birçok insan bir timsahın bakımına adanacak kadar çok zamana sahip değil" ifadelerini kullandı.

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Washington'a bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü'nün herpetoloji bölümünde küratör yardımcısı olan Matt Evans ise büyük sürüngenlerin bakımını üstlenecek kişilerin mutlaka eğitimli olması gerektiğine dikkat çekti.

Bu canlıların özel besinlere, altında saklanabilecekleri kütüklere ve canlı bitkilere ya da sürekli akan veya püsküren suya ihtiyaç duyduğunu belirten Evans, "Timsahlarla vakit geçirmek istiyorsanız bulunduğunuz yerdeki hayvanat bahçesinde veya doğa merkezinde gönüllü olarak çalışabilir ya da vatandaş bilimi çalışmaları yapabilirsiniz" dedi.

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EN SEVDİĞİ YEMEK PEYNİRLİ PATLAMIŞ MISIR

Henney ise timsahlarla ilgilendiği yıllar boyunca tedbiri asla elden bırakmadığını ve daha WallyGator'la tanıştığı ilk gün bu timsahın farklı olduğunu hissettiğini belitti.

O sırada yarım metre boyunda olan Wally'nin kendisini kucağına aldığında ya da beslediğine ısırmamasına şaşırdığını belirten Henney, "Canlı fare yerine peynirli patlamış mısır yemek istiyordu. Bunun çok tuhaf olduğunu düşündüm ama yine de tedbirli davranıyordum" dedi.

Zaman içinde WallyGator'ın yanında kendini güvende hissetmeye başladığını da ifade eden Henney, "O noktada Wally'i kafesine koymayı bıraktım" ifadelerini kullandı.

Henney şöyle devam etti: "Yıllardır timsahlarla ilgileniyorum ve onları okumayı öğrendim. Bir timsah durup dururken size saldırmaz. Ben her zaman dikkatli davranıyorum ama artık Wally'nin evin içinde serbest dolaşmasına izin vermekte bir sakınca görmüyorum."

Serbest kaldıktan kısa süre sonra Wally'nin meraklı bir köpek yavrusu misali evin içinde peşinde dolanmaya başladığını, sevgisini fiziksel yakınlıkla ve uysallıkla gösterdiğini vurgulayan Henney, "Kucağa alınmak çok hoşuna gidiyordu. 'Vaaayy... Bu gerçekten çok dost canlısı bir timsahmış' dediğimi hatırlıyorum" dedi.

ZOR ZAMANLARINDA HENNEY'E YARDIMCI OLDU

Ancak Henney ve Wally arasındaki asıl bağ 2017 yılında kuruldu. Henney, ailesinden birkaç kişinin peş peşe hayatını kaybettiği bu dönemde derin bir yas sürecine girmiş olduğunu belirterek, "Depresyondaydım ve WallyGator beni neşelendirmek için saçma sapan şeyler yapmaya başlamıştı. Mesela kanepede uzanmış yatarken üzerimdeki battaniyeyi tutup yere çekiyordu" dedi.

Kısa süre içinde WallyGator da kanepede Henney'nin yanındaki yerini aldı. Battaniyeleri çalmanın yanı sıra en sevdiği şeylerden biri Henney'nin yanına uzanıp "Gator Boys" (Timsah Çocukları) isimli televizyon programını izlemek. Bunun dışında oturma odasının ortasında bulunan taşınabilir havuzunda vakit geçirmek ve Henney'le birlikte bir komşularının yüzme havuzunda serinlemek de Wally'nin favori boş zaman aktiviteleri arasında.

Henney, WallyGator'ın kendisine zor zamanlarda destek olmaya devam ettiğini de söyledi. Yakın zamanda prostat kanseri teşhisi alan ve haftalarca radyasyon tedavisi gören Henney, seanslara giderken de pullu dostunu yanından ayırmadı.

KİMLİK KARTI DA VAR

Henney, "Birkaç yıl önce doktoruma WallyGator'ın yaptığı antikalıklarla depresyonu yenmemde çok büyük bir rol oynadığını anlatıyordum. Bunu duyunca bana inanılmaz bir şey önerdi" dedi. Doktorun önerdiği şey WallyGator'ı "duygusal destek hayvanı" olarak kaydettirmekti.

Henney, doktora, "Siz delirdiniz herhalde... Timsahlar dünyanın en korkulan hayvanlarının başında gelir" dese de o akşam eve giderken elinde WallyGator'ın duygusal destek hayvanı olabileceğini belirten bir rapor tutuyordu.

Doktorunun yüreklendirmesiyle başvuruyu gerçekleştiren Henney kısa sürede onay aldı. Henney'e WallyGator'ın kimlik kartının yanında timsahlara uygun bir tasma seti de verildi. Henney, "Sertifikasını her yıl yenilemesi gerekiyor" diye konuştu. Henney çevresindeki insanların timsahının duygusal destek hayvanı ilan edilmesiyle ufak bir şaşkınlık yaşadığını da sözlerine ekledi.

Duygusal destek hayvanları kişilerin yaşadığı psikiyatrik engelleri atlatmalarına yardım eden hayvanlara deniyor. Ancak bunları örneğin görme engellilere yardım eden köpekler gibi servis hayvanlarıyla karıştırmamak gerek. Duygusal destek hayvanları çoğunlukla kedi ya da köpek olsa da eşekten tavuskuşuna her tür olabiliyor. Birçok araştırma da bu hayvanların sağladığı dostluğun ve duygusal desteğin, psikiyatrik sorunların çözümünde yardımcı olduğuna işaret ediyor.

AMERİKA'NIN EN SEVİLENİ OLABİLECEK Mİ?

Henney ve WallyGator'ın önünde bugün yeni bir sınav var: Amerika'nın En Sevilen Ev Hayvanı yarışması. Bu yarışma her yıl yapılıyor. Geçmişte kedilerin ve köpeklerin katılımına açık olan yarışmanın kapsamı bu yıl tüm türleri kapsayacak şekilde genişletildi. Kazanan hayvanı 10 bin dolarlık bir ödül bekliyor. 27 Ekim'e kadar oy verilebiliyor.

Henney son dönemde Wally'i havuz partilerine, Amerikan futbolu maçlarına, okullara ve yaz kamplarına götürerek, timsahlar hakkında toplumsal bilinci artıracak sunumlar yapıyor. Wally'nin bu ortamlara ağzında koruyucu maske olmadan girdiğini belirten Henney, "Ama hiç kimseyi ısırmadı" diye konuştu ve ekledi:

"Onu bir yere götürmeden önce mutlaka izin alıyorum. Bu bir timsah söz konusu olduğunda çok önemli. Mesela asla uçağa bindirmem. Bir keresinde otobüse bindi. O kadarı yeter ona. Bazı insanlar timsahlardan korkuyor. Kimseyi ürkütmek istemem."

BELEDİYE BAŞKANINI BİLE ZİYARET ETTİ

York şehrinin belediye başkanı Michael Helfrich ürkenlerden değil. Tam da bu nedenle birkaç ay önce WallyGator, Başkan Helfrich'i makamında ziyaret etme şansı yakaladı.

York'taki bir yaşlılar evinin sakinleri de kırmızı destek hayvanı ceketiyle koridorlarda dolaşan Wally'i görmekten çok memnun oldu.

Henney, "WallyGator burayı birkaç defa ziyaret etti. Evin sakinleri onu okşayıp sorular sorma konusunda çok hevesliydi. En cesur olanları Wally'i kucaklarına bile almak istedi" dedi.

Yaşlılar evinin sorumlularından Hannah Tedesco ise, "Derisine dokununca elinize soğuk gibi geliyor ama WallyGator benim bugüne kadar gördüğüm en sakin karaktere sahip. Onu ilk gördüğümde aklım durdu. İnsan tasmanın ucunda gezen bir timsahla her gün karşılaşmıyor" diye konuştu.

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HENNEY'DEN SONRA WALLY'E NE OLACAK?

WallyGator halen büyüme çağında, önümüzdeki yıllarda ağırlığı daha da artacak. Henney, Wally'nin her üç günde bir, birkaç tavuk budu, ölü fare ve peynirli patlamış mısır yediğini söyledi.

Wally'nin kendisinden fazla yaşayacağını ön görmenin çok da zor olmadığını da sözlerine ekleyen Henney, "Bir arkadaşımdan WallyGator'ın kalan yıllarını konfor içinde geçirmesini sağlamasını rica ettim. Ama umuyorum daha uzun süre birlikte oluruz. Özellikle sıcak yaz aylarında serin serin sarılıp uyumak çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.