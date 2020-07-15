MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriArjantin'deki soygunda korkunç anlar
GeriDünya Arjantin'deki soygunda korkunç anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Arjantin'deki soygunda korkunç anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arjantin'deki soygunda korkunç anlar
Abone Olgoogle-news

Arjantin’de bir markette gerçekleşen silahlı soygun kamerada.

Arjantin’de bir markette yaşanan 4 silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires eyaletindeki Tres de Febrero kasabasında dört silahlı hırsız, 5 dakika içerisinde girdikleri marketin 1 çalışanını öldürdükten sonra 420 dolar tutarında şarap, birkaç kilo et ve bilgisayarıyı alarak kayıplara karıştı.

Soygun anında iki market çalışanından biri kaçmaya çalışırken hırsızlar tarafında vurularak öldürülürken, diğer market çalışanı yaralı halde kaçmayı başardı.

O anlar ise güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.

Arjantindeki soygunda korkunç anlar

Market çalışanı bir kadın, hırsızların mağazanın düzenini bildiklerini belirtti.

San Martín kasabası yakınlarındaki bir mezarlığa araçlarını bırakıp yürüyerek kaçan hırsızlar için soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle