Arjantin kendi Trump’ını seçti: Bay Testere yeni başkan

Haberin Devamı

Güney Amerika’nın en büyük ülkelerinden Arjantin’de uzun süredir sonucu merakla beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı. Devlet başkanlığı ikinci tur seçimini yüzde 56 oy alan aşırı sağcı aday Javier Milei (53) kazandı. Ekonomi bakanı olan solcu aday Sergio Massa ise yüzde 44’te kaldı.

POPÜLİST SAĞCILARIN ZAFERİ

İlk tur seçimlerinde yüzde 30 oy alan Milei, önceki gün yapılan 2’nci tur seçimlerinde oylarını 25 puandan fazla arttırmayı başardı. Yıllık enflasyonun yüzde 140’dan fazla olduğu ülkede seçim öncesi aşırı vaatlerde bulunan Milei’nin sözlerini tutup tutamayacağı merakla bekleniyor. Siyasi görüşü ve politik konulara yaklaşım tarzı olarak ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a benzetilen Milei’nin Arjantin’in başına geçmesi, uluslararası basın tarafından ‘Trumpizm’ olarak adlandırılan popülist sağ siyasetin bir zaferi olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

TESTERE SEMBOLÜ OLDU

Seçim sonrasında Buenos Aires’te vatandaşlara seslenen Milei, Arjantin’in düşüşünün sona erdiğini belirtti. Hızlı reformlar yapılacağını dile getiren Arjantin’in yeni lideri, daha önce ekonomi alanında köklü değişikliklere imza atacağını, “Arjantin ekonomisine testere ile gireceğim ve gereksiz harcamaları keseceğim” sözleriyle ifade etmiş, birçok mitinge de elinde tuttuğu elektrikli testere ile katılmıştı.

VAATLERİ ÇOK RADİKAL

Milei, ekonomik krizin sebebi olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, sağlık, eğitim ve çevre bakanlıkları da dahil olmak üzere birçok kamu kurumunu kaldıracağını, para birimi peso yerine ABD dolarına geçeceğini ve zarar eden kamu şirketlerinin özelleştirileceğini vurgulamıştı. Milei, ateşli silahlara erişimi ve organ ticaretinin serbest bırakılmasını desteklerken iklim krizinin ‘sosyalist bir yalan’ olduğunu da öne sürmüştü.

Haberin Devamı

KENDİSİ KADAR SEVGİLİSİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

- Buenos Aires’teki Belgrano Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansı eğitimini tamamlayan Milei, siyasete 2021 yılının ardından girdi. Kendini ‘liberteryen ekonomist’ olarak ifade eden Javier Milei, TV programlarında ekonomi yorumculuğu yaparken gündem oluşturan sözleriyle ülkesinde kısa sürede popüler oldu.

- Televizyonda yıllarca öfkeli biçimde ülkedeki yüksek enflasyonu eleştirdi. Serbest piyasayı savunan siyasal düşünce olan Anarko-Kapitalizm’i simgeleyen ‘General AnCap’ kostümü giyen Milei, mevcut düzeni yıkacağına dair sözleriyle; Arjantin halkının tepki oylarını kazanmayı başardı.

- Milei kadar sevgilisi, Arjantin’in yeni First Lady’si Fatima Florez (42) de dikkat çekiyor. Komedyen olan Florez, TV kanallarında sunduğu yarışma programlarıyla da tanınıyor. Florez, 2023 yılında 22 yıllık evliliğini sonlandırıp Milei ile ilişkisine başlamıştı.

Haberin Devamı

- Mitinglerinde İsrail bayrağı sallayan Milei, ilk ziyaretini İsrail’e yapacağını söylemiş, Arjantin’in Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağının sözünü vermişti. ‘Neredeyse’ bir Yahudi olduğunu ifade eden Milei, artık kilise yerine sinagoga gittiğini, İncil yerine de Tevrat okuduğunu dile getirmişti.

TRUMP VE MUSK’TAN KUTLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan aşırı sağcı Javier Milei’yi tebrik etti. Trump, kendi sloganı olan ‘Make Amerika Great Again’i (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) uyarlayarak, “Bütün dünya izledi. Seninle gurur duyuyorum. Ülkende gidişatı tersine çevirecek ve Arjantin’i yeniden büyük yapacaksın” ifadelerini kullandı.