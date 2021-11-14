Arjantin halkı sandık başında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Milli Takımda rüzgar tersine döndü 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...Milli Takım'da rüzgar tersine döndü! 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...#A Milli Futbol Takımı
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Erdoğan, Kılıçdaroğlunun o sözlerini hatırlattı: Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacakErdoğan, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini hatırlattı: Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Partide gündem asgari ücret Yarın görüşülecekAK Parti'de gündem asgari ücret! Yarın görüşülecek#Asgari Ücret
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Ölümü Türkiye’yi sarmıştı İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözlerÖlümü Türkiye’yi sarmıştı! İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözler#Leyla Aydemir
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Aşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTokta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izlediAşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTok'ta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izledi!#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
HABERLERDünya Haberleri

Arjantin halkı sandık başında

#Arjantin#Kongre#Parlamento Seçimi
Arjantin halkı sandık başında

 Arjantin’de halk, yeni Kongre üyelerinin belirleneceği parlamento seçimleri için oy vermeye başladı.

Haberin Devamı

Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin üçte biri ile Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısının seçileceği parlamento seçimleri için Arjantin saatiyle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen yaklaşık 105 bin sandıkta Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'sini, Senatonun da 72 üyesinden 24'ünü seçmek için oy kullanıyor.

Kongrenin geri kalan üyeleri ise 4 yılda bir düzenlenen genel seçimlerle belirleniyor. Böylece ülkede her 2 yılda bir Kongre üyeleri değişmiş oluyor.

KONGREDE ÇOĞUNLUK İKTİDAR KANADINDA

Mevcut haliyle Senato, 41 iktidar, 29 muhalefet, 1 bağımsız, 1 de hükümete yakın senatörlerden, Temsilciler Meclisi ise 120 iktidar, 6 iktidara yakın, 14 bağımsız, 115 sağ görüşlü muhalif ve 2 sol görüşlü muhalif milletvekilinden oluşuyor.

Ayrıca, bu seçimlerle ülkenin tüm eyaletlerinde yerel meclis üyeleri ile Cordoba, Corrientes, Tucuman, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza ve La Pampa’da eyalet senatörleri seçiliyor.

Haberin Devamı

Parlamento seçimleriyle siyasi taraflar, bir yandan ülkenin karar alma mekanizması Kongrede çoğunluğu oluşturmayı diğer yandan da 2023 genel seçimlerine güçlü katılmayı hedefliyor.

ÖN SEÇİMLER MUHALEFETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜŞTÜ

Ülkede 12 Eylül’de yapılan ve bu seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği ön seçimlerde, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri öncülüğündeki, Değişim için Birlikte (JxC) ittifakının oylarını yükseltmesi, muhalefetin yüzünü güldürmüştü.

Katılımın yüzde 67’de kaldığı seçimlerde, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in liderliğini ettiği Herkesin Cephesi (Todos) ittifakı yüzde 32,43, muhalefetin temsilcisi JxC yüzde 41,53, liberal görüşlü Jose Luis Espert’in başını çektiği Özgürlük İleri ittifakı yüzde 6,41, Peronist Florencio Randazzo’nun ittifakı Seninle İlerleyelim (Vamos con Vos) yüzde 5,12 ve sol görüşlü Nicolas del Cano’nun Sol Cephe ve İşçi Birliği ittifakı yüzde 5,12 oy almıştı.

Ön seçim sonuçları, Ekim 2019’da Fernandez’in net kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefetin gerisinde kaldığı ilk seçimler olmuştu. Bu seçimin ardından hükümet içinde kriz patlak vermiş ve bunun neticesinde kabinede 5 bakan değişmişti.

Seçim kampanyaları sürecinde hükümet kanadı, kendisine yakın olan ancak sandığa gitmeyen kesimleri ikna için uğraşırken, muhalefet ise ön seçimlerde elde ettiği desteği kesinleştirmek için halkın karşısına çıkmıştı.

Haberin Devamı

Arjantin'de açılımı "birincil, açık, eşzamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arjantin#Kongre#Parlamento Seçimi

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti