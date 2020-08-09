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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 03:19, Son Güncelleme:

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 21, Lübnan'da 8 kişi hayatını kaybetti, Ürdün'de 9 vaka tespit edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 21 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 167 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 4 bin 992'ye, vaka sayısı da 95 bin 314'e yükseldi. Hastalığa yakalananlar arasında 51 bin 672 kişi de sağlığına kavuştu.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 78'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'da 272 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 223'e ulaştığı kaydedildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 1246'ya çıktığı, virüs kaynaklı can kaybının 11 ve iyileşen sayısının 1194 olduğu bilgisine yer verildi.

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