Arap medyasında iddia: Esad’ın aklında kral olmak var

Haberin Devamı

Londra merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesinin iddiasına göre ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyen Esad, iktidarın engelsiz bir şekilde oğluna geçmesini imkan sağlamak istiyor. 58 yaşındaki Esad’ın iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

AİLEYE GÖREV DEVRİ

Haberde ayrıca Esad’ın son yıllardaki siyasi tavrı mercek altına alınırken ülkenin yönetiminde eşi Esma ve erkek kardeşi Mahir Esad’a önemli sorumlulukların devredildiği öne sürüldü. Gazetenin bir İngiliz istihbarat kaynağına dayandırdığı bir bilgiye göre, Esad ailesinin yüzlerce ton altın ve milyarlarca dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu da belirtildi.

İDDİANIN SAHİBİ

2001’de Londra merkezli ilk bağımsız Arapça gazete olarak kurulan Elaph’ın Beşar Esad’a yönelik iddiaları dikkati çekerken gazetenin sahibi Osman el Ömer’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakınlığı sosyal medyadaki habere dair paylaşımlarda manidar olarak değerlendirildi.