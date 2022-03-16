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Annesinin soyadını da kullanacak

#Lewis Hamilton#Formula 1#Anne
Annesinin soyadını da kullanacak

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, annesi Carmen Larbalestier’in soyadını da kullanacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Expo 2020 fuarına katılan Hamilton, fuardaki etkinlikte yaptığı açıklamada annesinin soyadını ismine eklemek için yasal girişimleri başlattığını söyledi. 37 yaşındaki sporcu, “Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier.

Annesinin soyadını da kullanacak

Annesi ve babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda’nın yanında büyümüştü.

Ben bu soyadı da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum” diye konuştu. Hamilton, soyadını değiştirmek yerine annesinin ‘Larbalestier’ olan soyadını ikinci isim olarak kullanacak.

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#Lewis Hamilton#Formula 1#Anne

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