Annesinin soyadını da kullanacak

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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Expo 2020 fuarına katılan Hamilton, fuardaki etkinlikte yaptığı açıklamada annesinin soyadını ismine eklemek için yasal girişimleri başlattığını söyledi. 37 yaşındaki sporcu, “Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier.

Annesi ve babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda’nın yanında büyümüştü.

Ben bu soyadı da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum” diye konuştu. Hamilton, soyadını değiştirmek yerine annesinin ‘Larbalestier’ olan soyadını ikinci isim olarak kullanacak.