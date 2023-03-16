Annesi İstanbul’da köle olarak satılmış: Da Vinci yarı Çerkes çıktı

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Napoli Üniversitesi profesörlerinden Carlo Vecce, yeni romanında paylaştığı bir belgeyle ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin kökenine dair yeni bir kapı araladı. “Leonardo’nun Annesi Caterina’nın Gülümsemesi” kitabının tanıtımı sırasında konuşan profesör, “Leonardo’nun annesi Çerkes bir köleydi. Kafkas Dağları’ndaki evinden alındı, Floransa’ya gelmeden önce İstanbul’da, ardından Venedik’te birkaç kez satıldı” diye konuştu. Ona göre bu Çerkes köle, San Michel Visdomini Kilisesi’nin yakınında yaşayan ve Venedik’te kumaş ticareti yapan bir kişi tarafından Floransa’ya getirilmişti. Köle, daha sonra İtalyan kentinde genç bir noter olan Piero da Vinci ile tanıştı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Vecce’nin ortaya çıkardığı belgeler arasında, da Vinci’nin babası tarafından yazılmış, Caterina’nın özgürlüğüne kavuşması hakkında yasal bir azatlık belgesi de bulunuyor. 1452 tarihli belge, Vecce’nin “Leonardo’nun Annesi Caterina’nın Gülümsemesi” adlı romanının tanıtımı için yayınevi tarafından düzenlenen bir basın toplantısında sunuldu. Toplantıda konuşan Vecci, Caterina’nın, oğlu Leanardo’ya en büyük tutkusu olan özgürlüğü aşıladığını ifade etti ve bu duygunun onun tüm entelektüel ve bilimsel çalışmalarına ilham verdiğini vurguladı. Da Vinci üzerine onlarca yıl çalışmış ve eserlerinin küratörlüğünü yapmış olan Vecce’nin bulguları Floransa şehir arşivlerine dayanıyor.

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İKNA EDİCİ AÇIKLAMA

Da Vinci tarihçisi ve Roma’daki prestijli Lincei Bilim Akademisi’nin üyesi olan Paolo Galluzzi de Vecce’ye destek verdi ve bu fikrin “açık ara en ikna edici” açıklama olduğunu belirtti. Galuzzi, meslektaşı tarafından bulunan belgelerin kalitesinin altını çizerek, “DNA testi yapamadığımız için asgari bir şüphe kalmalı” diye konuştu.

RÖNESANS’IN DÂHİ ADAMI

- 1452 yılında Floransa dışındaki kırsal bir bölgede doğan da Vinci, hayatını İtalya’yı dolaşarak geçirdi. Rönesans döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamı olarak nitelendirilen usta sanatçı, 1519 yılında Fransa’nın Amboise kentinde Kral 1. Francis’in sarayında hayata gözlerini yumdu.

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MONA LİSA TABLOSUNDAKİ GÜLÜMSEME ANNESİNE Mİ AİT

- Profesör Vecce, Leonardo da Vinci’nin 10 yaşına kadar birlikte yaşadığı annesinden çok etkilendiğini söylüyor. İtalyan araştırmacı, Da Vinci’nin, Mona Lisa tablosundaki gülümsemeyi de annesinden esinlenilerek tuvale aktarmış olabileceğini belirtiyor.