Ankara’nın ABD yol haritası belirleniyor

CAATSA SÜRECİ

Yapılan toplantıda, 11 Aralık tarihinin Yaptırımlarla Amerika’nın Düşmanlarına Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımları için kritik olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımları bu tarihten önce imzalamazsa yasa tasarısı için süreç 2 ay daha uzayacak ve yasa tasarısı yeni başkan Biden’ın önüne gelecek. ABD ile ilişkilerde yeni dönemde özellikle 3 alanın ön plana çıkması bekleniyor. Bu kapsamda NATO’nun güçlendirilmesi ve sürece Türkiye’nin desteğinin ön plana çıkması bekleniyor. Türkiye sahip olduğu askeri güç ve jeopolitik konumunu ile ön plana çıkarırken, ittifaka olası yeni katkılarını anlatacak. NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi de gündeme gelebilir. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ise öne çıkması beklenen diğer bir başlık. Bu hedefe ulaşmak için enerji alanı başta olmak üzere atılabilecek ortak adımlar üzerinde durulacak. Demokratlar için hassas konuların başında gelen insan hakları başlığı ise yeni dönemde gündemde olacak konular arasında. Türkiye’nin hazırlıklarını sürdürdüğü insan hakları eylem planının görüşmelerde gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uygun altyapı hazırlanana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme planlanmadığı da belirtiliyor.