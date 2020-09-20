Ankara’dan tepki yağdı: '‘Hesap sorulmalı’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a bir mektup göndererek, ‘Yunan hükümetini utanmaz hareketin sorumlularından hesap sormaya’ çağırdı. Altun mektubunda şöyle dedi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum. Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum. Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir.”

GEREKEN DERSİ VERME KUDRETİMİZ VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter’dan, “Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı’dır; başkomutanımızdır” ifadesini kullandı.

HAZIMSIZLIĞIN ÇİRKİN BİR TEZAHÜRÜDÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Twitter’dan, “Doğu Akdeniz’de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan’da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür” açıklamasında bulundu.