Ankara’da sürpriz Libya trafiği

Geçen hafta Libya’da ülke genelinde ateşkes ilan eden Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin üst düzey iki yetkilisi dün Ankara’da temaslarda bulundu. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da Akar tarafından kabul edildi. Görüşmelerde Libya’daki son durum ele alındı. Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya’da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

AKAR’DAN İKİ KABUL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı askeri törenle karşıladı. Görüşmede Libya’daki güvenlik sorunları ile Libya’daki güvenlik güçlerinin eğitimi ve donanımı konuları ayrıntılı şekilde ele alınıp değerlendirildi. Akar, Başağa’dan sonra Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri’yle de bir araya geldi.

TRABLUS’A GİTMİŞLERDİ

Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte 17 Ağustos’ta Libya’yı ziyaret etmişti. Katar Savunma Bakanı da aynı gün Libya’ya gelmişti. Türkiye ve Katar’ın Libya ordusunun yeniden yapılanmasına destek vermesinde mubatabık kalınmıştı. Bakan Akar’ın, Başağa’dan sonra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yapması dikkat çekti. Bu görüşmede de Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin konuşulduğu bildirildi.

Libyalı yetkili Halid el-Meşri, önceki gün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmişti.