Ankara Solingen’i yakın takipte... Kundaklama kanıtı Türkiye’yi harekete geçirdi

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Dört Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişinin de yaralandığı yangın sonrasında Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililer konuyu yakın takibe aldı.

BÜYÜKELÇİ OLAY YERİNDE

Berlin Büyükelçisi Şen dün kundaklanan binada yaşamını yitiren Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aile ve yaralananların yakınlarıyla Solingen’deki hastanede buluşarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükelçi Şen, bu kundaklamanın aydınlatılması ve suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için Alman makamlarla sıkı işbirliği içinde olduklarını söyledi. Olayın peşini bırakmayacaklarının altını çizerken, “Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman sizin yanınızdadır” dedi.

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IRKÇI SALDIRI MI

Büyükelçi Şen, daha sonra kundaklanan binanın bulunduğu yere gelerek kurbanlar anısına bir buket çiçek bıraktı. Büyükelçi Şen, “Olayın takipçisiyiz. Sorumluların en kısa zamanda bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Her ne kadar şimdiye kadar yapılan açıklamalarda yabancı düşmanı motifli olduğu yönünde bir iz bulunmadığı söylense de, biz olayın her açıdan incelenip aydınlatılmasını istiyoruz” dedi. Olayla ilgilenen Wuppertal Başsavcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yangının başladığı merdiven boşluğunda parlayıcı-yangını hızlandırıcı madde kalıntıları bulunduğunu ve “kasıtlı kundaklama” şüphesinin oluştuğunu açıklamıştı.

1993’TEKİ KATLİAMI AKLA GETİRDİ

Mayıs 1993’te Solingen kentindeki dört Neo-Nazi Alman, Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin yaşadığı apartmanı kundaklamış, çıkan yangında ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Olay o dönem Avrupa çapında büyük bir tepki ve endişeye neden olmuştu.