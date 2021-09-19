Ankara MED9’a tepki gösterdi: 'Taraflı, vizyonsuz, gerçeklerden kopuk'

Haberin Devamı

Sözcü Bilgiç, soru üzerine verdiği yazılı cevapta AB’nin 9 üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) önceki gün Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayımlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti.

Tanju Bilgiç

TÜRKİYE’YE YÜKLENDİLER

Bilgiç, “Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.” ifadesini kullandı. Zirve sonrası yayınlanan metinde “Bölgedeki tüm AB üyelerinin egemenliklerine, egemenlik haklarına ve deniz sahalarına saygı göstermelidir”, “Kıbrıs konusunda iki ayrı devlet ile ilgili her türlü öneri kabul edilemez” ve “Türkiye’nin Maraş ile ilgili yasadışı eylemlerini şiddetle kınıyoruz” gibi ifadeler yer aldı.