Ankara ile Atina hattında ilk mutabakat

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Kahramanmaraş depremlerinden sonra, Türk-Yunan ilişkilerinde değişen ortam, ilk meyvesini verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün Brüksel’deki “Uluslararası Bağışçılar Konferansı” sırasında, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin 2025-2026 yılları için Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığını, Yunanistan’ın ise Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeleri kararlaştırıldı. Adaylıkların karşılıklı desteklenmesi mutabakatı, Atina’da, “Uzun bir çekişme ve gerginlik döneminden sonra, tarafların aralarındaki güveni yeniden tesis etmeleri için bir ilk adım olarak” değerlendirildi.

‘ATMOSFER DAHA İYİ’

Çavuşoğlu, “Adaylıklarımızı destekleme kararı aldık. Uluslararası platformlarda bu işbirliğini sürdürmemizi umuyorum. İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer olmasından çok mutluyum” dedi. Ayrıca, Yunan mevkidaşı ile kısa zamanda tekrar buluşma konusunda hemfikir olduklarını da söyleyerek, Dendias’ı Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını kaydetti. Dendias da Atina’ya dönüşünde “Türk-Yunan ilişkilerinin arz ettiği güçlüklerin bilincindeyim. Ancak bugün çok önemli bir gün. Bunu anlayabilmek için de daha birkaç hafta öncesine kadar, ilişkilerin ne durumda olduklarını düşünmek yeterli” şeklinde konuştu.

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SALONA BİRLİKTE GİRDİLER

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise“Yakın danışmanları bile yanlarına almayarak baş başa görüşen Çavuşoğlu ile Dendias, daha sonra Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nın gerçekleştirildiği salona da birlikte girerek, bu şekilde dünya kamuoyuna mesaj vermek istediler” yorumları yapıldı.

POZİTİF GÜNDEM TOPLANTISI

Bu arada, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyanis, bugün Ankara’da mevkidaşı Burak Akçapar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki “Pozitif Gündem”i görüşecek. Pozitif Gündem, ekonomi, enerji, ticaret ve turizm gibi alanlarda iki ülke arasında işbirliğini hedefleyen 25 proje içeriyor. Projelerin önemli bir bölümü, önceki yıllarda imzalanan, ancak daha sonra atıl kalan işbirliği anlaşmalarına ivme kazandırılmasını hedefliyor. Nisan 2021’de başlayan Pozitif Gündem görüşmelerinin sonuncusu 21 Şubat 2022’de Atina’da yapılmıştı.

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45 GÜNDE NELER OLDU

- Yaklaşık 4 yıl süren çekişme ve gerginlik döneminden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde manzara, 6 Şubat’taki depremlerden sonra değişmeye başladı.

- Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, depremlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi. Yunanistan, Türkiye’ye kurtarma ekipleri gönderen ilk ülkeler arasında oldu. Dendias, Çavuşoğlu ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti.

- Türkiye önemli bir jestte bulunarak, 57 kişinin hayatını kaybettiği Larisa’daki tren kazasında ölen makinist Nikos Nalbantis’in, uyuşturucu suçundan Tekirdağ’da hapiste yatan babası Dimitris Nalbantis’i, geri kalan cezasını Yunan cezaevinde çekmesi şartıyla Yunanistan’a gönderdi.

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- Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopolus’un önümüzdeki dönemde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.