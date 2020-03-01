Ankara: Bizim şartlarımız belli

Diplomatik kaynaklar, önceki günkü görüşmenin Rus tarafının talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek Rus heyetine, “Derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gerektiği” mesajının net şekilde verildiğini aktardı.

BÜYÜKELÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada Rusya ile yapılan görüşmelerde Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı Dışişleri Bakanlığı’na davet ederek, İdlib’de rejimin saldırıları hakkında bilgi verdi. Önal ayrıca, Türkiye’nin ABD ve NATO’dan beklentilerini aktardı. BMGK’nın daimi üyelerinin Ankara’daki büyükelçileri ile BMGK’nın NATO müttefiki iki üyesi Almanya ve Belçika’nın büyükelçileri de Dışişleri’ne davet edilerek aynı çerçevede bilgilendirildi.