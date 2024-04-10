Ankara-Atina hattında ipler yeniden gerildi! Peş peşe sert mesajlar

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Uzun süre gerginliğin devam ettiği Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde pozitif rüzgarlar esiyor. Gerginliğin düşürülmesi için peş peşe atılan adımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra Atina'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ile 'yeni dönemin' kapılarının açıldığı düşünülürken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurması Ankara-Atina arasında iplerin yeniden gerilmesine neden oldu.





Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın hamlesine tepki göstererek "İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştur.

Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.



AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz.

Öte yandan, uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatırız.

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Bu vesileyle, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz.

Söz konusu Deniz Parklarının Ege Denizi’nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını yineleriz."



Türkiye'nin tepkisine Atina'dan yanıt gecikmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi çevre koruma konularını 'siyasileştirmeye' çalışmakla suçladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, tamamen çevresel bir konuyu politize etmektir. Hükümetler çevrenin korunmasına yönelik evrensel zorlukları kullanmak yerine bu konuda duyarlılık yaratmalıdır. Yunan Hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını tamamen desteklemeye devam edecektir. "

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"TÜRKİYE İLE ÇÖZMEMİZ GEREKEN TEK ŞEY..."

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis ise ERT'ye yaptığı açıklamada "Burada çevresel bir şeyden bahsediyoruz." dedi ve ekledi;

"Yunan hükümetinin eylemleri planlı ve sadece çevreyi korumaya yöneliktir. Türkiye ile tartışmak zorunda olduğumuz tek fark, uluslararası hukuk düzeyinde çözüleceğini umduğumuz MEB ve kıta sahanlığının belirlenmesidir"

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skylakakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Deniz Parkı'nı 'önemli bir girişim' olarak değerlendirmişti.