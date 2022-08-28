Anglosakson ittifakından uzak durun

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RUSYA Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı görevinde bulunan eski Devlet Başkanı ve Başbakanlardan Dmitriy Medvedev, AB ülkelerine Fransa üzerinden bir dizi mesaj iletti. Fransa’daki LCI televizyon kanalına geniş bir demeç veren Medvedev, “Ukrayna harekâtı kendimizi savunma amaçlıdır. İsrafil sur borusuna üfledi ancak kıyamet henüz kopmadı. Bu askeri müdahale ile üçüncü dünya savaşının başlamasını önlemiş olduk. Bir nükleer savaşın patlak vermemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞTE ÇEKİLME ŞARTLARI

Rusya’nın Ukrayna harekâtını ne zaman ve hangi şartlarda sona erdireceği konusuna Vladimir Putin’den daha net bir yanıt veren Medvedev, “Askeri müdahalenin ilk zamanlarında Belarus ve ardından Türkiye’de yapılan müzakerelerde bizim masaya koyduğumuz belli maddeler vardı. Ancak artık bunlar geçerli değil. Ukrayna’nın NATO’ya üye olmama sözü ve başka ülkelere askeri üs kurma izni vermeyecek olması artık Rusya’yı kurtarmıyor. Rusya’nın hayati önemdeki çıkarlarını tehdit ettiği için sadece Kiev yönetimi değil, tüm Batılı ülkelerin 2021 Aralık ayında Rusya’nın talep ettiği güvenlik garantilerini anlaşma ile bize yazılı olarak iletmesi gerekiyor” dedi.

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ZELENSKİ BİR AMATÖR

Savaşın sona ermesi için Ukrayna yönetiminin adım atması gerektiğine işaret eden Medvedev, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski halk tarafından seçilmiş olsa da bizim gözümüzde bir komedyen ve uluslararası siyasette bir amatördür. Kiev’de yönetim binasının iki katında CIA ajanları oturuyor. Ukrayna bu durumda bağımsız kararlar alabilir mi? Ancak biz yine de duruma göre onunla da masaya oturmaya hazırız” diye konuştu.

AVRUPA’YA ENERJİ ÇAĞRISI

Ukrayna krizi konusunda, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD ve İngiltere’nin oluşturduğu ‘Anglosakson ittifakından’ uzak durması gerektiğini belirten Medvedev, “Rusya, Avrupa ile barışmaya hazır. Tabii bunun mümkün olabilmesi için Avrupa ülkeleri bize karşı tutumunu gözden geçirmeli. ABD’nin güdümünde hareket etmeyi bırakmalı ve bize uyguladıkları yaptırımları gözden geçirmeli. Rusya, AB ile imzalanan tüm doğalgaz anlaşmalarını yerine getirmeye hazır. Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarının çalışması, siyasetten ayrıştırılmalı. Günümüzde enerji konusunun silah olarak kullanıldığı bir gerçek. Ancak bu kısır döngüden çıkış için yollar aranmalı” ifadelerini kullandı.

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‘RUSYA SİZİ YANILTMASIN’

Medvedev Fransız kanalına konuşurken, Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak ise Finli Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Putin’in ana hedefinin Sovyetler Birliği benzeri imparatorluk kurmak olduğunu belirterek “Rusya sizi yanıltmasın” dedi.