Analistler: ‘Azerbaycan, Türk SİHA’larıyla üstünlük sağladı’

Al Jazeera haberinde, “Analistler, Ermenistan'ın eski teknoloji silahlara ve modası geçmiş stratejiye bel bağlarken, Azerbaycan'ın taktiklerini Orta Doğu'da savaşta test edilen gelişmiş, pahalı silahlar ve yeni taktikler üzerine kurduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.



“BU TEKNOLOJİK BİR ZAFERDİ”

Moskovalı bir siyasi uzman olan Alexey Malashenko, Azerbaycan zaferini Al Jazeera’ya değerlendirirken, “Bu teknolojik bir zaferdi” dedi. Malashenko, “Ermenistan, Bakü'nün en ölümcül savaş alanı teknolojisi olan insansız hava araçları (İHA'lar) karşısında güçsüzdü” değerlendirmesini yaptı.



Almanya’daki Bremen Üniversitesi’nden araştırmacı Nikolay Mitrokhin Azerbaycan’ın insansız hava araçlarını kullanarak Ermenistan’ın teknik ve taktiksel dezavantajını ortaya koyduğunu söyledi. İHA’lardan çekilen videolarla Ermenistan ordusunun sığ siperlerini, topçularını kolayca gördüğünü vurguladı.



“AZERBAYCAN, AYNI ZAMANDA ERMENİLERİN MORALLERİNİ BOZDU”

Al Jazeera haberinde, “Azerbaycan, daha önce savaş alanında test edilmiş lazer güdümlü bombalar taşıyan Türk Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandı” ifadelerine yer verdi.



ABD’nin Washington kentinde bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Foundation'dan bir savunma analisti olan Pavel Luzin, Azerbaycan askeri gücünü değerlendirirken “Çatışma ve kamikaze dronları, tankları, füze sistemlerini, topçuları, siperleri ve birlikleri keskin bir şekilde vurarak sadece askeri üstünlük sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Ermenilerin morallerini bozdu" dedi.