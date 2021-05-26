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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Anadolu Ankası 5 ülke ile başladı! ABD teröriste gitti Türkiye’ye gelmedi

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Anadolu Ankası 5 ülke ile başladı! ABD teröriste gitti Türkiye’ye gelmedi

ABD’li komutan, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgeye giderken ABD, NATO müttefiki Türkiye’deki askeri tatbikata son anda gelmekten vazgeçti, gerekçe de göstermedi.

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Frank McKenzie, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD denetimindeki bölgeye gidip, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sorumlularıyla görüşürken ABD, NATO müttefiki Türkiye’de düzenlenen askeri tatbikata herhangi bir gerekçe göstermeden katılmaktan son anda vazgeçti.

İLK DUYURUDA ABD VARDI

Milli Savunma Bakanlığı Konya’da 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 24 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ‘Uluslararası Anadolu Ankası-2021’ nedeniyle geçen cuma günü e-postayla ‘Basın Günü Daveti’ gönderdi. Bu davette “Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da icra edilecektir. Tatbikatın maksadı, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Her yıl düzenli olarak icra edilen tatbikatın basın günü, 31 Mayıs 2021 tarihinde 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya’da icra edilecektir” bilgisi yer aldı.

Anadolu Ankası 5 ülke ile başladı ABD teröriste gitti Türkiye’ye gelmedi

İKİNCİ DUYURUDA ADI YOK

Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın devam eden tatbikatla ilgili resmi Twitter hesabından dün saat 10.53’te yaptığı paylaşımdaki bilgiler, tatbikata ABD’nin katılmadığını ortaya koydu. Tatbikatla ilgili görüntülerin de yer aldığı Twitter paylaşımında, tatbikata katılan ülkeler arasında ABD’nin yer almaması dikkat çekti. Twitter paylaşımında “Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata milli unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor” denildi. ABD’li komutan McKenzie’nin geçen hafta sonu Suriye’nin kuzeyinde temaslarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDİLER

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre ABD tatbikata katılmamasıyla ilgili herhangi resmi bir gerekçe göstermedi. Kulislerde ise ABD’nin KKTC de katıldığı için tatbikata gelmediği iddiaları seslendiriliyor. Geçen yılki tatbikat, 26 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, pandemi nedeniyle sadece milli unsurlarla yapılmıştı. 2019’daki tatbikata ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya’nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katılmıştı.

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