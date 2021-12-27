Amerikan elçiliğine orak çekiçli Sovyet bayrağı

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“Re:vanş” adlı bir grup, Amerikan elçiliğinin ön cephesini kaplayacak şekilde projeksiyon yöntemiyle orak çekiçli Sovyet bayrağı görüntüledi. Tam 30 yıl önce 25 Aralık tarihinde Sovyetler’in haritadan silindiği hatırlatılarak, “30 yıl önce bugün Kremlin Sarayı gönderinde dalgalanan süper güç Sovyetler Birliği bayrağı indirilmişti. 30 yıl aradan sonra biz o bayrağı Amerikan elçiliğine yeniden dikme kararı aldık. Karşınızda 30 yıl önceki teslimiyetçi ülke yok. Bundan böyle bizden hiçbir hediye alamayacaksınız. Noel’iniz kutlu olsun” dendi. Işık gösterisine güvenlik güçleri müdahale etmedi.