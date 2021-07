'Putney Swope', 'Greaser Place' gibi klasiklere imza atan Robert Downey Sr'ın beş yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ünlü aktör Robert Downey Jr'ın babası olan Downey Sr, "Boogie Nights', Magnolia' ve To Live An Die in L.A.' gibi filmlerde rol almıştı.

