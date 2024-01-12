Amerikalı milyarderin fuhuş ağında öne çıkan isimler... Epstein'ın kadınları

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Dünya gündemindeki soruşturma 2004 yılına kadar uzanıyor. 2004’te milyarder Jeffrey Epstein’ın Florida’daki malikânesinde 14 yaşındaki bir kız ile ilişkiye girdiği ihbar edildi. Epstein bu suçtan ceza aldı. Devam eden soruşturmada aynı yaşlardaki onlarca kız ile daha ilişkisi ortaya çıktı. Espstein’ın adı 2019’da benzer bir suçlamayla bu kez New York’ta gündeme geldi. Tutuklandı ve cezaevine girdi. Epstein’ın bu fuhuş organizasyonunda siyasetçiler, prensler, ünlü oyuncular ve işinsanlarının da adı geçiyordu. Epstein cezaevinde intihar etti fakat sevgilisi Maxwell üzerinden devam eden soruşturma MOSSAD’ın da adının geçtiği uluslararası bir cinsel şantaj şebekesinin varlığına dair güçlü şüpheleri de beraberinde getirdi. Bu soruşturmadaki en vahim iddialardan biri, Jeffrey’nin Florida’daki malikânesinde ağırladığı yüzlerce ünlü ismin çocuklarla ilişkilerinin kaydedilmesi. Epstein’e yönelik suçlamaların merkezinde kadınlar var. Üç kadın “suç ortağı” olarak dosyada yer alırken ifadelerinde birçok soruya da cevap vermekten kaçındılar.

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SEVGİLİSİ VE ORGANİZATÖR

- GhIslaIne Maxwell: Epstein’ın en yakınındaki isim, sevgilisi. Bir anlamda ortağı ve organizatörü. Küçük yaşta çocukları Epstein’ın sapık cinsel amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve eğitmekle suçlanıyor. Soruşturmayı yürüten savcıya göre Maxwell’in dava konusu olaylara dair önemli bilgileri var. Ama ifadesinde, iddialardaki 60 soruya cevap vermeyi reddetti.

‘LOLİTA EXPRESS’İN PİLOTU

- Nadya MarcInkova: Slovakyalı bir model. 2001 yılında 16 yaşındayken Epstein’ın yanına girmesi ve ünlü milyarderin onu “köle” olarak adlandırması dosyadaki iddialar arasında. İfadesinde susma hakkını 42 kez kullandı ve eski Başkan Clinton hakkındakiler de dahil birçok kritik soruya cevap vermedi. Marcinkova daha sonra pilot eğitimi aldı ve Epstein’ın “Lolita Express” adı verilen özel uçağının pilotu oldu. “Global Girl” adlı Instagram hesabından yaşadığı lüks hayatın fotoğraflarını paylaşıyordu. Çocuk yaştaki kızların dünyanın farklı ülkelerinden çocukların bu uçakla ABD’ye getirildiğine dair ciddi iddialar var. ABD basınına göre Marcinkova son günlerde New York’taki evinde görülmedi ve ortadan kayboldu.

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HİZMET İÇİN EĞİTİYORDU

- Sarah Kellen: Dosyaya göre Epstein’ın en yakınındaki isimlerden biri. Önemli seyahatlerde onunla birlikteydi. Küçük yaştaki çocukların Epstein’ın hizmeti için eğitilmesinde rol alıyordu.

MAĞDUR VE ŞAHİTLER

- Emmy Tayler: Epstein’ın asistanı. Dosyadaki uçuş kayıt bilgilerine göre birçok seyahatinde Epstein’ın uçağındaydı. Diğer tanıkların ifadelerine göre Espstein ondan “Benim kölem” diye bahsediyordu. Epstein’a nasıl masaj yapılacağına dair ön eğitimleri masajcılara o veriyordu. Epstein’ın etrafında dönen olayların birinci derecede şahitlerinden ve ortaklarından biri olarak görülüyor.

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Emmy Tayler

- Johanna Sjorberg: İfadesinde Epstein’ın yanına “asistan” olarak girdiğini ancak bir süre sonra “masöz” olduğunu anlatıyor. 2001-2006 arasında Epstein’ın yanında kalmış. İfadesinde Epstein’ın malikânesinde 18 yaşından küçükken, İngiltere Kralı Charles’ın kardeşi Prens Andrew tarafından taciz edildiğini anlatıyor. Ayrıca ifadesinde Epstein’ın ona “Clinton genç kızları sever” dediğini de söylüyor.

Johanna Sjorberg

- Vırgınıa Roberts Gıuffre: Dosyadaki ana mağdurlardan biri. Şikâyeti ve ifadeleriyle soruşturmanın genişlemesini sağlayan kadın. Trump’ın SPA salonunda çalışırken, Epstein’ın masözü olarak işe alınmış. 18 yaşından küçükken Epstein organizasyonu içinde cinsel saldırı ve tacize maruz kaldığını, 18 yaşından küçük başka kızların da bu taciz ve saldırılara maruz kaldığını anlatıyor.

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Vırgınıa Roberts Gıuffre

İKİ TÜRK’ÜN ADI GEÇİYOR

- Jeffrey Epstein’ın davası devam ederken, kamuoyuna açılan 943 sayfalık iddianamede iki Türk vatandaşının da ismi yer alıyor. Yayımlanan belgelere göre bu kişilerin isimleri Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat. İddianameye göre, Refia Banu Küçükköylü’nün ismi, reşit olmayan kız çocuklarının Epstein’e ait adaya taşındığı iddia edilen Epstein’ın özel uçağı “Lolita Express”in 1-3-5 Haziran 2001 tarihlerindeki uçuş listesinde geçiyor. Turabi Fırat’ın ise yalnızca iş için “Lolita Express”e bindiği iddianamede yer aldı. Banu Küçükköylü’nün 1991 Türkiye dördüncü güzelli olduğu iddia edildi.

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Halk TV’ye konuşan Refia Banu Küçükköylü, iddia edilen kişinin kendisi olmadığını söyledi.