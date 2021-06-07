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Dünya
Haber Giriş: 07.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Amerika’da Utah Valisi yağmur duasına çağırdı

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Amerika’da Utah Valisi yağmur duasına çağırdı

ABD’de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti.

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği Utah’ta Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti: “Zaten daha önce tüm Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak ve sızdıran muslukları tamir ederek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ve ilahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasında yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum.”

YANGIN UYARISI

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ölümcül yangınlara neden olabileceği uyarısında bulunan Vali Cox, “İşbirliği halinde hep beraber dua eder ve Tanrı’dan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir” ifadesini kullandı.

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