×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Amazon ormanlarında heyecanlandıran keşif: Devasa antik kent

Güncelleme Tarihi:

#Amazon Ormanları#Antik Kent#Ekvador
Amazon ormanlarında heyecanlandıran keşif: Devasa antik kent
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 13:33

Amazon ormanlarında devasa bir antik kent bulundu. Arkeologlar antik şehrin 2 bin 500 yıl önce kurulmuş ve insanların da yaklaşık bin yıl yaşam sürmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Haberin Devamı

Ekvador'un doğusunda Upano bölgesinde Amazon ormanlarında devasa antik kent bulundu. Bulunan antik kentin zengin topraklarda ancak aynı zamanda toplumun yok olmasına da yol açmış olabilecek bir yanardağın gölgesinde yer aldığını kaydeden bilim adamları, evler ve meydanların birbirine “şaşırtıcı” yollar ve kanallarla bağlandığını ifade etti. Arkeologlar antik şehrin 2 bin 500 yıl önce kurulmuş ve insanların da yaklaşık bin yıl yaşam sürmüş olma ihtimali üzerinde duruyor. Antik kentte kaç kişinin yaşadığı bilinmese de bilim adamları 10 bin kişinin yaşamış olabileceğini ifade ediyor.

Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Stephen Rostain, “Burası, Amazon’da bildiğimiz diğer antik yerlerden daha eski. Avrupai bir medeniyet bakışımız var ancak, antik kentin bulunması bize medeniyet ve kültür hakkında bakışımızın değişmesi gerektiğini gösteriyor. Bu keşif, Amazon kültürüne bakışımızı değiştirdi. Çok sayıda insan küçük gruplar halinde, büyük ihtimalle çıplak, avcı ve toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif insanların karmaşık kent yaşamı sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Arkeologlar çalışmalarını, 300 kilometrekarelik alanda kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altındaki kalıntıları da belirleyebilen havadan lazer teknolojisi kullanarak gerçekleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazon Ormanları#Antik Kent#Ekvador

BAKMADAN GEÇME!