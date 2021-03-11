Amazon Ormanı’nda survivor: 36 gün sonra bulundu

Brezilya’da 28 Ocak günü Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçtuğu sırada motor arızası yaşayan pilot Antonio Sena (36), Amazon Ormanları’na acil iniş yaptı. Sena, uçaktan atladıktan kısa bir süre sonra uçak alev alarak yanmaya başladı. Uçağın radardan kaybolması üzerine yetkililer, uçağı ve pilotu bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bir haftalık arama süresince ne uçağın enkazına ne de pilota ulaşabilen arama kurtarma ekibi, Sena’nın öldüğünü varsayarak çalışmaları sonlandırdı.

36 GÜNDE 25 KİLO VERDİ

Yetkililerin umudu kestiği Sena, 36 gün boyunca ormanda tek başına hayatta kalmaya çalıştı. Şanssız pilot bu süre boyunca ormandaki kuş yumurtaları ve bitkilerle beslendi. Pilotun kurtulmasını ise tesadüfen ormanda karşılaştığı kestane toplayan grup sağladı. Kurtarılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sena, “Tüm önceliğim su ve yemek aramaktı” dedi. Hayatta kalmak için kendisine güç veren tek şeyin ailesine duyduğu sevgi olduğunu belirten pilot, hayatta kalma mücadelesi sırasında 25 kilo verdi.