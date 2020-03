‘Amacımız siyasi çözüm ve barış’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Akar, “Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı Sayın Putin’e en üst düzeyde ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Amacımız barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu konuda başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir” dedi.

‘PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR’

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, bölgenin rahatı, huzuru, güvenliği, akan kanın durması, bir an önce barışın gelmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz, bir an önce orada huzurun sağlanması, üzerinde mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyor. Bizim dileğimiz, umudumuz, talebimiz her şeyin görüşmeler yoluyla çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm bulunması” diye konuştu. Bahar Kalkanı harekâtında faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Akar, “Orada bir an önce huzurun, sükunun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir özveriyle, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi yerine getirmeye devam ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edecek ve sonuç gerçekleşecek” dedi.

ÖZÜR VE TAZMİNAT

Akar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü görüşmede tazminat ve özür talebinin iletilmesi önerisine ilişkin de, “Bunların hepsi kompleks, teknik konular. Sonuçlanması bakımından, neyin ne olduğunu anlamak bakımından bu konulardaki teknik çalışmalar devam ediyor. Bu hususta Cumhurbaşkanlığı makamı da yoğun çalışma içinde” dedi.

KALIN’DAN ABD HEYETİNE BAHAR KALKANI MESAJI

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Beştepe’de yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib bölgesinde yaşanan son gelişmeler ve mülteci sorunu ele alındı. Kalın, Bahar Kalkanı hârekatı konusunda ABD heyetini bilgilendirdi. İdlib’de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin işbirliği seçeneklerinin değerlendirildiği toplantıda, NATO ittifak dayanışmasının önemine vurgu yapılarak, başta ABD olmak üzere üye ülkelerin somut desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.