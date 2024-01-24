Altın madeni çöktü: 70'ten fazla kişi öldü

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Malili yetkililer AFP'ye verdiği demeçte, geçen hafta Mali'deki bir altın madeninde tünel çökmesi sonucu 70'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.



Malili madencilik yetkilisi Oumar Sidibe, "Her şey bir gürültüyle başladı. Yer sarsılmaya başladı. Sahada 200'den fazla altın madeni işçisi vardı. Arama artık bitti. 73 ceset bulduk" dedi. Olay bir meclis üyesi tarafından da doğrulandı.

Mali Maden Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada çok sayıda madencinin öldüğünü duyurdu ancak kesin rakamlar vermedi. Hükümet, kederli ailelere ve Mali halkına en derin taziyelerini sundu.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Mali , Afrika'nın önde gelen altın üreticilerinden biri. Mali'de altın madenciliği sahaları düzenli olarak ölümcül heyelanlara sahne oluyor. Maden Bakanı Lamine Seydou Traore, ülkenin 2022'de 72,2 ton altın ürettiğini ve sarı metalin ulusal bütçenin yüzde 25'ine, ihracat gelirlerinin yüzde 75'ine ve GSYİH'nın yüzde 10'una katkıda bulunduğunu belirtti.