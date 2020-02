Altın Ayı komşuya gitti

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın ve Gümüş Ayı ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film dalında verilen Altın Ayı ödülünü İranlı yönetmen Muhammad Rasulof'un Kötü Yok adlı filmi kazandı. Berlinale Palast'da düzenlenen törende Altın Ayı ödülünü babası adına kızı Baran Rasulof aldı. Film dört bölümde moral ve idamı konu alıyor ve despot bir rejimde bireysel özgürlük mücadelesini anlatıyor. Fim Festivalde dakikalarca ayakta alkışlandı.



Jüri büyük ödülüne (Gümüş Ayı) ise yönetmen Eliza Hittman'ın Never Rarely Sometimes Always filmi layık görüldü. En iyi reji için Gümüş Ayı ödülünü Koşan Kadın filmiyle Koreli yönetmen Hong Sangsoo kazanırken, en iyi kadın oyuncu ödülü Undine filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer'e, en iyi erkek oyuncu ödülü ise İtalyan oyuncu Elio Germano'ya verildi.