Altın Ayı komşuya gitti
70'inci Berlinale film festivalinde Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini kimin kazanacağı büyük merakla bekleniyordu. Dünyanın en prestijli ödülleri arasındaki Altın ve Gümüş Ayı için 18 film yarıştı. Altın Ayı ödülünü İranlı rejisör Muhammad Rasulof'un "Şeytan Vücut Nadarad" (Kötü Yok) adlı filmi kazandı.
70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın ve Gümüş Ayı ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film dalında verilen Altın Ayı ödülünü İranlı yönetmen Muhammad Rasulof'un Kötü Yok adlı filmi kazandı. Berlinale Palast'da düzenlenen törende Altın Ayı ödülünü babası adına kızı Baran Rasulof aldı. Film dört bölümde moral ve idamı konu alıyor ve despot bir rejimde bireysel özgürlük mücadelesini anlatıyor. Fim Festivalde dakikalarca ayakta alkışlandı.
Jüri büyük ödülüne (Gümüş Ayı) ise yönetmen Eliza Hittman'ın Never Rarely Sometimes Always filmi layık görüldü. En iyi reji için Gümüş Ayı ödülünü Koşan Kadın filmiyle Koreli yönetmen Hong Sangsoo kazanırken, en iyi kadın oyuncu ödülü Undine filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer'e, en iyi erkek oyuncu ödülü ise İtalyan oyuncu Elio Germano'ya verildi.
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